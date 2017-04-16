REFERANDUM SONRASI YEMEK ZİYAFETİ

16 Nisan, 2017

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Cumhur Özcan

KARLSRUHE- UETD Karlsruhe Şube Başkanı Sedat Demir, bölgedeki UETD yetkililerine ziyafet verdi. Seçim sonuçlarını değerlendiren UETD yetkilileri Avrupalı Türklere sandığa gitme ve Evet tercih etme yönünde yönün de oy kullandıkları için teşekkür ettiler. Demir “Biz AK Parti SKM Başkanlığı olarak Kalsruhe Baden Bölgesi ve diğer bölgelerde tüm Avrupa’da çalışmalarda bulunduk. Vatandaşlarımızı referandumda oylanacak maddeler hakkında bilgilendirdik. Tüm Avrupa da secim öncesi UETD teşkilatı olarak AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Mustafa yeneroğlu, SKM Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya önderliğinde tüm bölgelerde çalışmalar yapıldı. Baden bölgesi başkanımız Levent Polat’ın koordinasyonunda bölgemizde faaliyetler de bulunduk. Avrupa’nın milletvekillerimizi, bakanlarımızı engellemesi dışında büyük bir sorun yaşamadık. Fakat bu sonuçla Avrupa’ya demokrasi dersi verdik” dedi. Ziyafete Mannheim UETD Teşkilatlandırma Başkanı Ogün Kapucuoğlu, UETD karlsruhe Başkan Yardımcısı Gamze Yavuz, Karlsruhe UETD Gençlik Şube Başkanı İdris Ergin, Fatih Yalabık, Kehl UETD Başkanı Mutlu Kılıç, UETD Karlsruhe Kadın Kolları Başkanı Figen Sönmez, Uetd Rastatt Gaggenau sorumlusu Fahri yeşil katıldı. Başkan Sedat Demir ise yaptığı konuşmada Avrupalı Türklere teşekkür ederek “Gece gündüz demeden çalışmalarımıza katılan ekip arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Avrupalı Türkler sandığa yüksek bir katılım göstererek adeta demokrasi dersi vermişlerdir. Kimse Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye kalkmasın” dedi.

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