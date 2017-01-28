RESMEN İKİ YÜZLÜLÜK

28 Ocak, 2017

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Halil Uygun

BRÜKSEL – Geçtiğimiz yıl Alman sözde komik Jan Böhmermann Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret etmişti, Komedyenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı hakaret içerikli şiir nedeniyle ‘yabancı devlet adamına hakaret’ ettiği suçlaması yöneltilmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Böhmermann hakkında dava açmıştı. O dönemde ise Belçika’daki en büyük siyasi partinin genel başkanı olan Bart De Wever, herkesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hareket etmeye davet etmişti. Anvers Büyükşehir Belediye Başkanı ve N-VA (Flaman Milliyetçi Cephe) Partisi Genel başkanı Bart De Wever, ise kendi partisine mensup Fas kökenli milletvekili ve Londerzee Belediye Başkanı Nadia Sminate hakkında bir dergide “fahişe” gibi gösterilmesine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında atıp tutan, iftira atan Bart De Wever, kendi partisine mensup gülme maksadıyla “fahişe” denmesine dahi tahammül edemedi. Fahişe diyenlerin özür dilemesi gerektiğinin altına çizen ve istediği gibi özür dileten Bart De Wever, konu Cumhurbaşkanı Erdoğan olunca ikiyüzlü siyaset izlemeye tercih ediyor

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