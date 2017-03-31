BU RESMEN ÜLKE MESELESİ

31 Mart, 2017

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Yurt dışındaki vatandaşlara seslenen Yeneroğlu, “Bu parti meselesi değil, daha güçlü olmalıyız, güç de birlikten doğar. Türkiye için, çocuklarımız için kenetlenelim” dedi

MUSTAFA KARAMAN STUTTGART

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi (YSKM) Başkanı Mustafa Yeneroğlu, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız sorunlarını bildiklerini ve bunları çözmek için çaba gösterdiklerini söyledi. Suttgart Başkonsolosluğunda bulunan Seçim Merkezini ziyaretinde Baden-Württemberg Bölge Haber Müdürümüz Mustafa Karaman’a açıklamalar yapan Yeneroğlu, Türkçenin ve eğitimin önemine dikkat çekerek, vatandaşlarımızı birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye çağırdı. Seçimlerin sonuç itibarıyla anavatana en güçlü selamı gönderme imkânı olacağını dile getiren Yeneroğlu, “Bu aynı zamanda anavatanın da burayı daha fazla görmesi için ortaya konulan bir duruştur. Bu açıdan vatandaşlarımızın yoğun şekilde sandığa gideceklerine inanıyorum” diye konuştu.

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

Gençlerin toplumsal meseseler karşısındaki duyarsızlığından yakınan İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, milletlerin ülkü ve ilkeleri doğrultusunda ortak bir ideale birlikte yürümelerinin önemine işaret etti. Bu konunun şu veya bu partinin meselesi olmadığının idrak edilmesini isteyen Yenerğolu, “Bu hepimizin ortak meselesidir, milelet ve memlekmet meselesidir. Etrafımıza baktığımızda her yerde ve her konuda farklı kesimlerden nitelikli arkadaşlarımız var. Herkesin birbiriyle mücadele ettiği bir ortamda sağlıklı yol almamız mümkün değil. Berlin’de örneğin bunu yaşıyoruz. Kreuzberg’de bir kesim Türk uyruklu birisini aday gösteriyor, daha sonra da diğer kesimler başka adaylar gösteriyor. Bunun bizlere bir faydası yok. Birlik ve beraberlikten kuvvet doğar. Hollanda da bu başarıldı. Azınlıkların haklarını savunan DENK Partisi 3 Milletvekili çıkardı. Bu sonuç siyasal bilincin gelişmesiyle mutlaka diğer ülkelerde de olacaktır” dedi.

TÜRKÇE ÇOK ÖNEMLİ

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu ülkelerdeki eğitim imkânlarından faydalanmalarının hem kendileri hem yaşadıkları ülke hem de Türkiye için önemli olduğunu anlatan Mustafa Yeneroğlu, “Aileler çocuklarının geleceği için eğitim fırsatlarına aktif katılım sağlamalıdır. Türk çocuklarına anadilde eğitim, kültür ve tarih eğitiminin verilmesi konusuna devletimiz de büyük önem vermektedir. Vatandaşlarımız küreselleşen dünyada kimliklerini kaybetmeden hem Türkçeyi hem de yaşadıkları ülkenin dilini bilen donanımlı bireyler olmalıdır. Eğitimli gençlerimizin artması bu ülkelerle ikili ilişkilerimizi daha da geliştirecektir. Dolayısıyla gençlerimiz buralarla Türkiye arasında ciddi bir köprü vazifesi görecektir. Almanya’da yıllardır entegrasyon için evde de Almanca konuşulması gerektiği yönünde çocuklara baskı yapılıyor. Bu gibi nedenlerle vatandaşlarımızın çoğunluğunun gün geçtikçe Türkçeyi unuttuklarını görüyoruz. Bu çok acı bir durum. Bunun önüne geçmeliyiz” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DE İŞ İMKANI

Alman vatandaşlığını veya diğer ülke vatandaşlığını almış Türklerin de Türkiye’de resmi kurumlarda çalışma imkanlarına değinen Yeneroğlu konuşmasına şöyle devam etti, “Türkiye’de Dışişleri Bakanlığında olsun başka kurumlarda olsun memuriyet dışında sözleşmeli personel olarak ciddi alımlar yapılıyor. Mesela, Yurt Dışı Türkler Başkanlığına da Haziran ayında tekrar kadro açılacak, 150 kişilik alım yapılacak. Vatandaş statüsü aranmadan sözleşmeli personel alınacak. Bu noktada Türkçe’nin çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Türkiye’de çalışmak isteyen gençlerimizin Türkçeyi çok iyi konuşup yazabilmeleri gerekiyor. Sadece bir dili konuşmak yetmiyor.”

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