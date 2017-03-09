RİNGE CEYLAN VE BAŞER DAMGASI

9 Mart, 2017

Yorum Yok

VEDAT ALYAZ

HAMBURG- Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer’in boksörü Dünya Kıtalar Arası Şampiyonu Adrian Granat, İsveç’in Malmö kentinde kemer maçına çıkacak. Almanya’nın Hamburg kentinde bulunan Türk boks kulübü EC BOXING forması altında eldiven giyen İsveçli boksör Granat, kendisine ait olan altın kemeri korumak için Rus devi Alexander Dimitrienko’ya karşı yumruk sallayacak. Sporcunun menajeri ve EC BOXING’in patronu Erol Ceylan, gerek kulüp ve gerekse teknik dalda dünyada iyi bir imaja sahip olduklarını belirterek, ‘Şu an için kulübümüzde çeşitli ülkelerden yirminin üzerinde boksör var. Ayrıca yıllardır kazanmış olduğumuz çok sayıda altın kemerimiz var. Bu da dünya çapında boksörlerin gelip kulübümüzün bayrağı altında dövüşmelerine neden oluyor. Kulüp tesislerimiz dünya çapında kalite ve iyi imkanlara sahip, takımımızdaki boksörler dünyanın en iyi imkanlarıyla antrenman ve maçlarını yapabilmenin güveni içerisinde kulübümüzü seçiyorlar. Bunlar arasında Adrian’da yer almaktadır. Kendisi bu güne kadar çok büyük başarılara imza atmıştır ve bundan sonraki hedefimiz de dünya şampiyonluğudur. Yabancı boksörlerin yanı sıra kulübümüz bünyesindeki Fatih Keleş ve Ali Eren Demirezen’den de beklentilerimiz büyüktür, ileride büyük şampiyonluklara imza atacağız’ dedi.

Bülent Başer: Maçı alacağız

İsveçli boksörün antrenörü Bülent Başer, rakibin çok güçlü olduğunu belirterek, ‘Rakibimiz iki metrenin üzerinde ve uzun kollarını iyi kullanan bir dev ancak ben sporcuma güveniyorum. Bu maçı alacağmıza olan inancım tamdır. Rakibimizin sağ yumruğu çok güçlü ve bunun bilincinde antrenmanlar yaptık, sparrign partnerleri seçtik. Bu maçı nakavt ile almak istiyoruz ve stratejimiz bunun üzerine kuruldu’ dedi. EC BOXING’in basın danışmanı Vedat Alyaz, Türk teknik adamlarının profesyonel boksta dünya çapında büyük bir isim ve kaliteye ulaştıklarını söyleyerek, ‘Örneğin Adrian Granat gibi dünya çapında geleceğe sahip bir boksörün Türk kulübüne dövüşmesi büyük bir olaydır. Adrian, bu maçı kazanması durumunda dünya şampiyonluğu yolu açılacaktır ve boks otoriteleri onu geleceğin dünya şampiyonu olarak görüyorlar. 25 yaşında ve iki metre üç santimlik boyuyla da tam bir ağır sıklet olan Granat, bugüne kadar çıktığı 14 maçın hepsini alırken, 13’de nakavt zaferi olan muhteşem bir nakavt canavarı’ dedi. Vedat Alyaz, Mayıs ayındaOlimpiyat boksörlerimiz Ali Eren Demirezen ve Fatih Keleş’in de Almanya’nın Hamburg kentinde ringe çıkacaklarını açıkladı.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

