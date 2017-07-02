2 Juli, 2017

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Vedat Alyaz

HAMBURG- Geçtiğimiz ay Almanya Boks federasyonu tarafından yılın en iyi boks kulübü ödülünü alan EC BOXİNG ve yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, Almanya’nın dev kulüplerini birer birer devirerek zirveye çıktı. Daha önce Z! Promotionun gözde boksörü Franz Rill ve Kristian Lemandovski’yi yenerek en iyisi olduğunu ıspatlayan EC BOXİNG, Almanya’nın köklü kulüplerinden Sauerland Boxing’in de dev isimlerinden David Price’yi de yenerek büyük bir başarıya imza atmıştı. Bu haftasonu da Alman devlerinden SES Boxing kulübümüze kafa tutarak meydan okumuştu. Bu kez SES Boksun yenilgisiz boksörü Dominic Boesel, kulübümüz boksörü Karo Murat’a kafa tuttu. 24 maçta hiç yenilgi yüzü görmemiş olan Boesel, ilk yenilgisini Karo Murat’tan tadarken, maçın on birinci raundunda nakavt oldu. EBU Avrupa şampiyonluk kemerini ise beline takan kulübümüzün sporcusu Karo Murat oldu. Dünya çapında büyük ses getiren bu olay Alman medyasında da büyük yankı uyandırdı. EC BOXİNG’in bu yükselişi boks otoritelerini şaşırtmaya devam ediyor. Kulübümüz Alman ve dünya bouna hareketlilik katarken, yetiştirdiği başarılı boksörlerle altın kemerleri de birer birer toplamaya devam ediyor.

Erol Ceylan; Hedefimiz dünyanın en iyisi olmak

EC BOXİNG spor kulübü başkanı Erol Ceylan, hedeflerinin dünyanın zirvesine çıkmak olduğunu belirterek, ‚Şu an için Avrupa’nın en iyileri arasındayız. Çünkü; diğer kulüplerin starlarını birer birer devirdik. Hiç yönilgi yüzü görmeyen boksörlerini bile yenerek büyük başarılara imza attık. 15 Temmuz’da Göppingen’de Fırat Arslan’ın da sahne alacağı boks galasında yine kulübümüz boksörlerinden Fatih Keleş, Ali Eren Demirezen, Hüseyin Cinkara, Ege Kurt, Umut Camkıran gibi dev isimleri ringe çıkararak önemli maçlara imza atacağız. Kulübümüz bünyesinde şu an dünya şampiyonu dahil tüm şamipyoluk kemerleri yer alıyor. Kurulması kısa bir süre olmasına rağmen çok büyük başarılara imza attık‘ dedi. Boksörlerimizin anterenörü Bülent Başer, çalışmaların büyük bir hızla sürdüğünü bildirerek, ‚Dünya devlerini birer birer devirerek büyük başarılara imza atıyoruz. Bir Türk kulübünün dünya çapında kazandığı bu başarı hepimizi gururlandırıyor‘ şeklinde konuştu. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, kısa sürede dünyanın zirvesine çıkan EC BOXİNG’in Türk profesyonel boksunu temsil ettiğini vurgulayarak, ‚Bilindiğu üzre Türkiye’de profesyonel boks yok ve boksörlerimiz yabancı kulüplere dövüşüyorlardı. EC BOXİNG ile birlikte boksörlerimiz de bir çatı altında topyalma ve ülkeleri adına yumruk sallama imkanı buldular‘ dedi.

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