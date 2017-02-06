SABAH NAMAZINDA BULUŞTULAR

6 Şubat, 2017

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Rıfat Pala

SCHİFFERSTADT- DİTİB’e bağlı cami derneklerinin düzenlediği sabah namazı programları tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Mainz Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği ve DİTİB Rheinland-Pfalz Eyalet Birliği tarafından bölge dernekleriyle düzenlenmiş olduğu sabah namazı programlarından birisi de DİTİB Schifferstadt Merkez Camii’nde gerçekleştirildi. Yoğun katılım olduğu sabah namazı programında, bölge dernek din görevlileri ve dernek yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşımız iştirak etti. Yasin-i Şerif okunmasıyla başlayan programda, Kuran tilavetinin yanı sıra bölge DİTİB din görevlileri tarafından okunan ilahi ile kasidelerden sonra sabah ezanı ve ardından sabah namazı kılındı. Sabah namazını DİTİB Speyer din görevlisi Rıza Aydemir kıldırdı. DİTİB Neustadt din görevlisi Mustafa Çalışkan tarafından tesbihat ile cemaat sabah namazı ardından bereketli seher vaktini en güzel şekilde idrak etti. Ardından DİTİB Landau din görevlisi Mehmet Ali Çelik tarafından gönüllere hitap eden sohbet, camiyi dolduran cemaat tarafından ilgiyle dinlendi. Cami dernek başkanı Bilal Karadeniz, cemaate sabah namazı programına katılımlarından dolayı bir teşekkür konuşması yaptı. Programın son bölümünde Schifferstadt cemiyeti tarafından davete icabet edenlere kahvaltı ikramı sunuldu.

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