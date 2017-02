Saçım saçın olsun

BRÜKSEL – Kanser hastalarına orijinal saçtan peruk sağlamak için “Saçım saçın olsun” adlı bir kampanya Yücel Kahraman isimli vatandaşımız üç kızıyla katıldı. Her yıl geleneksel halde devam eden yüzlerce gönüllünün saçını bağışladığı kampanya sayesinde kanser hastalarına peruk yapılmakta. Kanser hastalarının, tanı ve tedavi sırasında yaşadıkları psikolojik tahribatı azaltmayı hedefleyen Kanser Savaşçıları derneğinin “Saçım saçın olsun” kampanyası sayesinde yüzlerce gönüllü yaptıkları saç bağışları ile kanser hastalarının yüzünü güldürüyor. Belçika’nın birçok yerinde kampanyaya destek veren yüzlerce gönüllü gittikleri anlaşmalı kuaförlerde en az 20 santim saç bağışı yapıyor. Onlarca hastaya umut olan bu saç bağışları yine gönüllü “Thınk Pint” tarafından işlenip Belçika’nın farklı yerlerinde bulunan hastalara ulaşıyor. Koersel belediyesinde Jessica Claes işlettiği kadın berber dükkânında Lara, Elisa ve Liya Kahraman kardeşler saçlarını bağışta bulundular. Jessica Claes, Belçika’nın farklı yerlerinde peruk talep eden onlarca hasta var. Bağışçı sayısı her geçen gün artıyor. Şu an saç bağışı yapmak isteyen yüzlerce kişi var dedi. Lara, Elisa ve Liya Kahraman’ın babası Yücel Kahraman ise kanser hastalığı ile mücadele kampanyasını ancak çocuklarımın saçlarının kesilerek bağış kampanyasında yer alabilmekteyiz. Çocuklarımın kampanyada katkı sağlamaları elbette ailecik bize memnun etmekte, bu mutluluk verici kampanyaya Türk toplumun da duyarlı olacağını inanmaktayım dedi

