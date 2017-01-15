SAĞLIĞINIZ İÇİN BALIK YİYİN

15 Ocak, 2017

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Feurbach’ın balıkcıları Akın Buharalı ve Recep Bunsuz ile Heilbronn Başak Feinkost’daki Bizim Kasap’ın sahibi Hilmi Ayan, “sağlıklı bir yaşam için haftada en az iki defa sofranızdan balığı eksik etmeyin” dediler.

Hüseyin Yüce

STUTTGART- Sağlıklı bir yaşam için haftada en az 2 defa balık yenmesi gerektiğine dikkat çeken Feuerbach’ın balıkçılarından Akın Kasab’ın sahibi Akın Buharalı ve Hakverdi Süpermarket’in Balıkcısı Recep Bunsuz ile Stuttgart Grossmarkt’ta balık toptancılığı yapan Karadeniz Fischgrosshandel’in sahibi sahibi Feyyaz Arıtürk, özellikle kış aylarında sık sık balık yenmesini önerdiler. Yapılan bütün araştırmaların, düzenli olarak balık yemenin fiziksel ve ruhsal sağlığa iyi geldiği sonucunu ortaya koyduğuna vurgu yapan Akın Buharalı ile Recep Bunsuz, balığın kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalıktan koruduğunu söylediler. Balıkta, Omega 3 yağının yüksek miktarda bulunması nedeniyle, kalp ve damar hastalıkları, kemik hastalıkları ve şeker hastalığına iyi geldiğini, prostat kanserini önlediğini, bunaklık ve alzheimer riski ile astım tehlikesini azalttığını kaydettiler. Hafıza ve zeka gelişimi için de balık yemek gerektiğini vurgulayan Feuerbach Balıkçıları, özellikle gelişme çağındaki ve okul sürecindeki çocuklara da bol bol balık yedirilmesini tavsiye ettiler.

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