Şahika Almanya Şampiyonu

2 Ocak, 2017

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Vedat Alyaz

KÖLN- Kentinde yaşayan genç sporcumuz Şahika Bostan, muhteşem perfornasıyla parmak ısırtıyor. Ringlere adeta ateş gibi düşen kızımız, rakiplerine aman vermezken, başarıdan başarıya koşuyor. Henüz 14 yaşındakı Bartın’lı Şahika, geçtiğimiz günlerde yapılan Kickboks Almanya şampiyonasında rakilerini bir bir devirerek şampiyonluk kürsüsüne çıkmayı başardı. Bunların yanı sıra kickboks NRW şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü de bulunan genç sporcumuz, Alman milli takımına alındı hemen. Faustkampfer Köln Kalk Boks Kulübü adına ringlerde fırtınalar estiren Şahika Bostan’In antrenörü eski milli sporcumuz Mehmet Hendem, sporcusunun performansından memnun olduğunu belirterek, Şahika’nın gelecekte çok daha büyük şampiyonluklara imza atacağından emin olduğunu vurguladı.

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