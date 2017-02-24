BU ŞAHSI GÖREN YADA TANIYAN….

24 Şubat, 2017

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Almanya’nın Stuttgart şehrinde geçen haftalarda bir restoranda 47 yaşındaki Türk vatandaşının kurşunlanmasının ardından harekete geçen Stuttgart Emniyet Müdürlüğü, zanlının kaçması üzerine geniş çaplı araştırma başlattı. Stuttgart polisi, Reinsburg Caddesi’nde bulunan tüm delilleri toplayarak zanlının eşkalini belirledi. Güvenlik kamerasında yapılan incelemede zanlının restorana girişi ile çıkışı belirlenirken, çıkışta silahını çekerek saldırıyı gerçekleştirdiği, daha sonra yürüyerek Marien Caddesi’ne doğru yürüdüğü ve orada da koyu renkli bir otomobile bindiği kaydedildi.

Aracın büyük ihtimalle yabancı plakalı araba olduğunu vurgulayan polis, ayrıca tahminen sarı plakalı ve üzerinde rakamların ve harflerin bulunduğunun altını çizdi. Saldırganın 20 ila 30 yaşları arasında, 175-180 boylarında, ince yapılı, kafasında siyah bir kışlık şapka olduğunu ve siyah bir pantolon ile kırmızı şapkalı ceket giydiğini vurgulayan polis, Stuttgartlılardan zanlının bulunması için yardım istedi. Polis teşkilatı, zanlıyı görenlerin 0711- 89905778 numaralı telefona başvurmalarını rica etti.

Mustafa Karaman STUTTGART

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