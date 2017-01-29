SAKARYALI ÖĞRENCİLER ALMANYA’DA

29 Ocak, 2017

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Proje kapsamında Metal Teknolojisi Alanı Kaynakçılık dalı ve Makine Teknolojisi alanı CNC dalında eğitim alan toplam 24 öğrenci ile meslek alanlarından 3 öğretmenimiz, Almanya’nın Mannheim ve Ludwigshafen şehirlerinde 21 günlük mesleki eğitim yapma imkânı bulacaklar.

Kâmil Yılmaz

LUDWİGSHAFEN – AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın Leonardo da Vinci Meslek Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında Almanya’ya gelen Sakarya Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 21 günlük staj için bu ülkeye geldiler. Proje kapsamında Metal Teknolojisi Alanı Kaynakçılık dalı ve Makine Teknolojisi alanı CNC dalında eğitim alan toplam 24 öğrenci ile meslek alanlarından 3 öğretmenimiz, Almanya’nın Mannheim ve Ludwigshafen şehirlerinde 21 günlük mesleki eğitim yapma imkânı bulacaklar.

AMAÇ ÖZGÜVENİ ARTIRMAK

Konuyla ilgili olarak gazetemize açıklama yapan öğretmenler Mustafa Serdar Mutlu, Ahmet Süzen ve Abdülkadir Boz, “Hareketlilik faaliyeti öğrencilerimizde, mesleki gelişim açısından, farklı kültürlerde yaşama, özgüven ve dil becerilerinin gelişmesini sağlayacaktır “dedi. Öğrencilerimize Almanya’da mesleki becerilerinin geliştiğini gösteren belgeler Almanya’daki eğitim kurumları tarafından verileceğini de kaydeden öğretmenlerimiz, “Bu belgeler sayesinde bölgemizde bulunan ulusal ve uluslararası firmalarda istihdam edilmelerinde önemli bir referans olacaktır. Bölgemizdeki özellikle uluslararası otomotiv sektörünün büyük firmaları bulunmaktadır. İş piyasasın nitelikli çalışan insan talep etmesi, Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlü ve iyi işleyen eğitim öğretim yapısının oluşmasına neden olacaktır. Öğrencilerimizin donanımlı bir şeklide yetişmesi, iş piyasasında istihdam edilmelerini ve kariyer sahibi olmalarını sağlayacaktır” şeklinde konuştular.

HER YIL 600 PROJE

Projeye Almanya’da ev sahipliği yapan İuventas Model Proje Koordinatörü Tekin Kaya ise, bu alandaki çalışmaları ile AB üyeliği sürecindeki ülkemizin gelişimine ve AB uyumlu çalışmalara destek olmaktan dolayı memnun olduğunu dile getirdi. Her yıl 600’ü aşkın projeye imza attıklarına da dikkat çeken Kaya, bu vesile ile Almanya’ya gelen 24 öğrenci ve 3 öğretmenimize ev sahipliği yapmaktan dolayı da mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

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