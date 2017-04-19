SALDIRI SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

19 Nisan, 2017

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Mehmet Güzel

HERRENBERG- Herrenberg’e bağlı Haslach şehrinde yaşayan 25 yaşındaki Halim Seklem sevenlerini yasa boğdu. Oturdukları Haslach şehrinde arkadaşı ile birlikte araçlarına doğru yürürken kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğrayan arkadaşı ile birlikte darp edilen Halim Seklem darp esnasında geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis yetkilileri Irkçı saldırı şüphesi de dahil olmak üzere saldırının nedenini araştırdıklarını belirterek olayı görenlerden yardımcı olmalarını istedi. Herrenberg şehrini yasa boğan ölüm sonrası kar yağışına rağmen vatandaşlar kılınan cenaze namazıyla Halim Seklem’e son vazifelerini yaparak memleketi Aksaray iline bağlı Gülağaç köyüne defnedilmek üzere gönderildi.

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