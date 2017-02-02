SALDIRI TAM GAZ SÜRÜYOR

2 Şubat, 2017

Yorum Yok

Anıl Üret

NÜRNBERG- Alman medyası Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) karşı algı operasyonlarına hız verdi. Şansölye Merkel’in Türkiye ziyareti öncesi bu tip haberlerin yapılması ise kafalarda soru işareti bıraktı. Tagesschau.de de yayınlanan haberde, birçok eyalet hükümetlerinden sonra Hamburg’un da DİTİB ile çalışmalarını gözden geçirmesine karar verdiği belirtildi.

‘DİTİB böyle devam edemez’

DİTİB’e yapılan asılsız iftiraları “Çok vahim” diye nitelendiren SPD Milletvekili ve Entrgresyandon sorumlu Bakanı Aydan Özoğuz , Ermeni meselesinden sonra tekrar kendisine oy veren Türk seçmenlerini es geçmiş oldu. “Erdoğan’ın DİTİB’e olan etkisi biliniyordu. Ancak kendisinin giderek sertleşen politikası ve DİTİB imamlarını kendi emelleri için kullanması sorun teşkil ediyor” diyerek karalama kampanyasının aslında DİTİB’den çok Erdoğan düşmanlığından kaynaklandığını ispatlar nitelikte. DİTİB’in Ankara’daki Diyanet ile bağlarını koparmasını isteyen Özoğuz, cami imamlarının Almanya’da yetiştirilmesi taraftarı. “DİTİB bu vaziyette devam edemeyeceğini anlamasını istiyorum. Güvenimizi kazanmaları için kendilerinden apaçık bir sinyal bekliyorum” diyerek tehditkar açıklamalarda bulundu.

DİTİB: Haksız saldırılarla karşı karşıyayız

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’cüleri Ankara’dan gelen talimat ile ispiyonlamak ile suçlanan DİTİB ise birçok kez bu iddiaları yalanlamış ve kendilerine karşı bir algı operasyonu yapıldığını belirtmişti. DİTİB Başkan Yardımcısı Bekir Alboğa kendilerine Ankara’dan böyle bir talimatın gelmediğini ve hiçbir zaman ispiyonlama faaliyetlerinde bulunmadıklarını belirtti. “Üyelerin ise kendilerini haksız saldırılara maruz kalmış olarak görüyorlar” dedi. Haberi kaleme alan İsabel Schayani ise birçok kez Erdoğan düşmanlığı ile ilgili haberler kaleme almış WDR’nin İran asıllı gazetecisi.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

