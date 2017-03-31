SALONA SIĞMADILAR

31 Mart, 2017

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Mustafa Karaman

ERDMANNHAUSEN- Almanya’nın Stuttgart yakınlarında bulunan Erdmannhausen kasabasının Halle auf der Scharay Salonunda Karadeniz Giresunlular BW Derneği tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen Karadenizliler Giresun Dayanışma Gecesi tek kelime ile harika bir atmosferde gerçekleşti. Avrupa’nın çeşitli kentlerinden gelen yaklaşık 1500 Karadenizli ve Giresunlu salonu doldurdu ve Türkiye’de yaşanan terör olaylarına inat birlik ve beraberlik mesajları verildi. Gecede Giresun’un bir birinden güzel lezzetleri derneğin kadın kolları tarafından hazırlanan yemek standında yerini aldı. Geceye Tirebolu’nun kardeş şehri adayı Marbach’tan yaklaşık 20 kişilik bir Alman grupta gelerek geceye katıldı. Geceye Giresun’un komşu şehri Ordulular’da büyük ilgi gösterdi. Ordulular yaklaşık 50 kişi ile geceye katılarak Giresunlu hemşerilerini yanlız bırakmadılar. Gecede ayrıca Karadenizin tüm illerine mensup insanlar katıldılar. Türkiye’den gelerek geceyi sunan Musa Ada’nın salonu bayraklar ile donatarak yaptığı şov terörün isteğine inat salonu dolduranlarca dakikalarca ayakta alkışlanırken, bu olay saygı duruşu, istiklal marşı ile gövde gösterisine dönüştü. Bu sene ‘Bir Şehri Yaşamak İçin Bir Gece Giresun’ sloganı ile başta Giresunlular olmak üzere tüm Karadenizlileri bir araya toplayan Karadeniz Giresunlular BW Derneği geleneksel gecesinde Serkan Özer, Erdoğan Erol, Hayati Daştan, Hakan Köntek, Güngör Coşkun ve Güler Öztürk sahne aldı. Gecenin böyle güzelliklere başlamasına vesile olan Karadeniz Giresunlular BW Derneği Kadın Kolları, Yönetim Kurulu, gecenin açılışı için sahneye davet edildi. Gecenin mimarları adına Karadeniz Giresunlular BW Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Öksüz’de sahnede yerini aldı. Cevat Öksüz konuşmasına başlamadan Almanya’nın çeşitli şehirlerinden gelen misafir dernek başkanları, Türkiye’den gelen belediye başkanı, dernek başkanlarının isimleri okunarak sahneye davet edilmesini istedi. Türkiye’den gelen Çamoluk Belediye Başkanı Savaş Akarçeşme, İstanbul Esenler Giresunlular Derneği Başkanı Nazmi Güler, Haberciler Derneği Başkanı Ethem Bakar sahnede yerlerini aldılar. Sahneye T. C. Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı, Mülheim Giresunlular Kültür ve Uyum Derneği Başkanı Aydın Petekçi ve beraberinde gelen bütün yöneticileri, Avrupa Giresun Derneği Derneği Başkanı Metin Çoban ve Başkan Yardımcısı Ekrem Ceylan, Yurtdışında Giresun Derneği Başkanı Barış Gül ve Yönetim Kurulundan İhsan İncekara, Ulvi Günay, Hasan Baştaş, Selami Akdemir, Mustafa Başdaş, Giresunun gururu ikizler Ahmet-Mehmet kardeşler, Fransa Giresunlular Derneği Eski Başkanı Halil Ceylan, B-W Ordulular Derneği Başkanı Yılmaz Ünlü, DİTİB Feuerbach Yeni Cami Derneği Başkanı İsmail Çakır, Schömberg Giresunlular Derneği Yönetim Kurulu davet edildiler. Herkes yerini alınca Türkiyem türküsü eşliğinde bütün salon bayraklar ile teröre inat salonu Türkiyem sözleri ile inlettiler. Gecede kısa bir konuşma yapan Karadeniz Giresunlular Bw Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Öksüz, “2009 yılında gençlerimizin doğduğu topraklarda asi mile olmadan kendi kültürlerini tanımlarına katkı amacıyla kurduğumuz bu güzide sivil toplum kuruluşu tamda istediğimiz gibi Giresun kültürüne, folkloruna, yemek ve geleneklerine uygun işler yapıyor. Bu gece için 6 aydan itibaren çalışmalara başlıyoruz. Kiraz toplama ve Fasulye turşusu kurma hazırlıkları uzun süre önce başlamış oluyor. Bizleri bu gecede uzak ve yakından gelerek yalnız bırakmayan bütün mevkidaşım dernek başkanlarına ve onların değerli misafirlerine teşekkür ediyorum. herkese iyi eğlenceler diliyorum.” dedi. Son söz Türkiye’den gelerek gece ilk defa katılan Çamoluk Belediye Başkanı Savaş Akarçeme’nin oldu. Çamoluk Belediye Başkanı Akarçeşme, misafir perverliklerinden dolayı tüm dernek yöneticilerine ve bu geceye katılanlara teşekkür etti. Bu gecede olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Gece de katılanlar yerlerinde duramayıp müziye eşlik ederken gecenin en önemli sanatçılarından biride hiç kuşkusuz Huri Sapan oldu. Huri Sapan yıllar sonra geldiği Almanya’da hemşerileri ile hasret giderirken muhteşem sahne performansı ve şarkılarıla hemşerilerine güzel anlar yaşattı. Öte yandan gecenin sonunda gecede sahne alan bütün sanatçılar efsane Giresun türküsü ‘Dere Boyu Kavakları’nı hep birlikte söylediler. Böyle bir muhteşem kapanış ile gece sona erdi.

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