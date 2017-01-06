Salonda ”Zorlu” rüzgar esti

6 Ocak, 2017

Yorum Yok

Hurşit Köse

Pinneberg- Türk/Birlikspor’un (TBS) organize ettigi “Winter-Cup” Salon Turnuvası’na TBS’in sponsoru olan15 esnaf takımı katıldı. Bu yıl 7.si düzenlene turnuvaya ilgi yoğun olurken, ön eleme maçları heycanlı geçti ve 159 gol atıldı. Çeyrek finale adını yazdıran C grubu 1.si Fahrzeug-Pflege-Center Zorlu ve 2.si Yaans Automobile, B grubu ise sırasıyla City-Cars Nord, Gaziantep Grill ve Looking Gold, A grubunda ise Tankhof Nord, Nur Mark ve Mert Automobile çeyrek finalde karşı karşıya geldiler. Çeyrek finalde elenen 4 takımdan sonra yarı finalde ise Fahrzeug-Pflege-Center Zorlu, sürpriz bir şekilde Gaziantep Grill 5-1’le geçerken, Tankhof Nord ise City-Cars Nord’dan 6 gol yiyerek maçı 6-2 kaybetti ve finalden oldu.

Zorlu kolay şampiyon oldu

Turnuvada üçüncü sırayı Gaziantep Grill’i penaltı atışları sonucu yenen Tankhof Nord alırken, 9 saat süren turnuvada salonda kalan çok sayıda futbolsever final maçında göze hoş gelen karşılaşma izledi. Hakeme karşı kısa süreli tartışmaların yaşandığı şahane final maçını 5-2 kazanan Zorlu, bu yılki turnuva şampiyonu oldu. Son 4 takımın kupayla ödüllendirildiği turnuvada, en başarılı kaleci, futbolcu ve en fazla gol atan futbolcu da turnuvayı düzenleyen TBS yönetimi tarafından kupayla özel ödülendirlildi.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

