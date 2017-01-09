Şampiyon SV Eyüp Sultan

9 Ocak, 2017

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Bavyera Futbol Federasyonunun her yıl geleneksel olarak düzenlediği Salon Turnuvasında finale bu yıl iki Türk takımı kaldı. Geҫtiğimiz yılın Salon Turnuvası Şampiyonu Landesliga temsilcimiz Dergahspor ile Kreisliga temsilcimiz SV Eyüp Sultan arasında yapılan final müsabakasının normal süresi 1-1 bitti. Yapılan penaltı atışlarının ardından finali 3 – 2 kazanan SV Eyüp Sultan bu yıl Nürnberg’in en iyisi oldu.

Serdar Türen

NÜRNBERG – Bavyera Futbol Federasyonunun her yıl geleneksel olarak düzenlediği Salon Turnuvasında Nürnberg takımları kıyasıya bir mücadele verdiler. Ön eleme turnuvaların ardından Nürnberg Finaline son sekiz takım kaldı. Son sekiz takım arasında geҫtiğimiz sezonun Salon Turnuvası Şampiyonu Landesliga temsilcimiz Dergahspor ile Kreisliga temsilcimiz SV Eyüp Sultan yer aldılar. Final Turnuvasında temsilcilerimiz 2. grubda mücadele ettiler. Grub maҫlarında iki temsilcimizde FC Bosna ve KSD Hajduk takımlarını yenmeyi başardılar. Birbirileri ile yaptıkları müsabakada SV Eyüp Sultan Dergahspor 3-2 yenip grub lideri olarak yarı finale gitti. Yarı finalin ilk müsabakasında SV Eyüp Sultan SV Maiach’ı 3 – 1 geҫerek adını ilk finalist olarak yazdırdı. Daha sonra Dergahspor yarı finalin ikinci karşılaşmasında TSV Südwest’i 4-0 gibi farklı bir skorla geҫti ve finale göz kırptı. Finale iki Türk Takımın kalması Türk seyircilerine büyük bir mutluluk yaşattı. Kıran kırana geҫen finalde SV Eyüp Sultan 1 – 0 öne gecerek macın son anına kadar müsabakayı önde götürmeyi başardı. Tecrübeli temsilcimiz Dergahspor bitime az bir süre kala beraberliği yakalayarak finali penaltı atışlarına götürmeyi başardı. Büyük bir heyecanın yaşandığ penaltı atışlarında Kreisliga temsilcimiz SV Eyüp Sultan 3-2’lik bir üstünlük sağlayarak 2016/17 Yılının Burgpokal şampiyonu oldu. Seyirciler iki takımımızıda ayakta alkışlarken bu yılda şampiyonayı bir Türk takımının kazanması büyük bir gurur kaynağı oldu.

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