SANDIĞA AKIN ETTİLER

3 Nisan, 2017

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Gülsüm Tan-Hasan Akdoğan HANNOVER

Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylaması Almanya’nın 13 seçim bölgesinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim sandığı götürdüğü yerlerden biri olan Almanya’nın Hannover kentinde 10 bini hafta içi olmak üzere toplam yaklaşık 20 bin kişi oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmenin huzurunu yaşadı. Oy kullanımı, Hannover fuarı kuzey kapısındaki 2 numaralı binada kurulan 10 sandıkta yapıldı.

Oylarını kullanan vatandaşlarımızdan Hannover’li Havva Gül, rahat bir ortamda oyunu kullandığını belirterek, “Vatandaşlık görevimi yerine getirmenin mutluluğunu yaşadım. Referandum birde tercih ettiğim şekilde sonuçlanırsa dahada mutlu olacağım” diye görüşlerini aktarırken, her seçmeni bu görevi yerine getirmesi gerektiğini hatırlattı. Ameliyetlı ayağınla oy kullanmaya geldiğini söyleyen Hannoverli Veliye Koz, her seçmenin bu görevi yerine getirmesi gerektiğini belirtirken, sonucun Türkiye için hayırlısı olmasını diledi. Bremen’den Vatansever ve Atatürkçü Düşünce Derneği’nden Yıldırım Gürsoylu, “Vatanımız için hayırlı olsun diyoruz” derken, Hannover-Lübbecke DİTİB Camiden Tuba Uygun, gurupla oy vermeye geldiklerini belirterek, sonucun Türkiye devleti ve milleti için hayırlı olmasını dilediklerini söyledi.

Katılımın bir önceki seçimlere kıyasla daha yoğun olduğunu söyleyen seçim görevlileri ise, seçmenlerin oy kullanmaya gelirken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını birlikte getirmelerini unutmamalarına yönelik tavsiyede bulundular.

Bilindiği gibi Almanya’nın 13 bölgesinde 27 Nisan’da başlayarak 9 Nisan’a kadar devam edecek olan oy verme işlemleri saat 09.00-21.00 arası yapılıyor.

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