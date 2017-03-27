SANDIĞA YOĞUN İLGİ

27 Mart, 2017

Yorum Yok

Erdal Altuntaş

HAMBURG – 16 Nisan’da yapılacak Anayasa Değişikliği Halkoylaması kapsamındaki referandum oylaması, Yurt dışı temsilciliklerinde bugün başladı. Hamburg Başkonsolosluğu da seçim startını verdi. Başkonsolos M. Fatih Ak yaptığı açıklamada, “Görev bölgemiz başta olmak üzere Almanya’daki tüm konsolosluklarda vatandaşlarımız oylarını 27 Mart-9 Nisan 2017 tarihlerinde saat 09:00-21:00 arasında başkonsolosluklarda kurulacak sandıklarda kullanabileceklerdir. Hamburg’da, haftaiçi 5, haftasonu 8 sandık kurulacaktır. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde oy kullanmaları için tüm hazırlıklar yapıldı” dedi.

Hamburg ve Schleswig-Holstein Eyaletlerine bağlı Hamburg Başkonsolosluğu’nda kayıtlı toplam seçmen sayısının yaklaşık 83 bin kişi olduğu belirtilirken, oylamanın ilk günü saat 9.00’da ilk oyu da Başkonsolos Ak kullanarak seçim startını vermiş oldu. Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Nisan Pazar akşamı saat 21.00’de sona erecek. Gümrük kapılarında ise 16 Nisan Pazar günü sona erecek. Yetkililer, Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmak koşuluyla vatandaşlarımızın bağlı bulundukları temsilciliklerde ya da oy verme günlerinde diğer temsilciliklerde kurulan sandıklarda veya gümrük kapılarında oy kullanabileceklerini belirttiler.

Yurt Dışı Seçmen Çağrı Merkezi Bilgi Hattı: 00 90 444 99 75 (17 Nisan 2017 tarihine kadar 24 saat Türkçe hizmet verecektir)

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

