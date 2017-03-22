SANDIK GÖREVLİLERİ BİLGİLENDİRİLDİ

22 Mart, 2017

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Mustafa Karaman

STUTTGART- AK Parti Stuttgart Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı tarafından sandık başında görev yapacak olan sandık asil üyelerine ve müşahidlere bilgilendirme ve motivasyon çalışması toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıya AK Parti Karlsruhe Seçim Koordinasyon Merkezi yetkilileri ve sandık görevlileri de katıldı. Stuttgart Stadyumu yanında bulunan SpOrt Stuttgart salonunda gerçekleştirilen sandık eğitim programına Türkiye’den Avukatlar Serhat Tuğral ve Emre Birlikçi katıldılar. Programın açılış konuşmasını Stuttgart Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Mehmet Sağanak yaptı. Gerek Hollanda’da gerekse Almanya’da yapılan haksızlıklara değinmeden geçemeyeceğini söyleyen Sağanak, teşkilatın yapısı hakkında geniş bilgi vererek bölge yönetimini tanıttı ve teşkilatın kuruluş vizyonunu anlattı. Daha sonra kürsüye gelen Avukat Serhat Tuğral, sandığa sahip çıkılması mesajı verdi ve bu bağlamda sandık sorumlularına çok büyük görevler düştüğünün altını çizdi. Seçmenin nasıl oy kullanacağı, vatandaşın ve görevlilerin yapması gerekenler, oy pusulalarının nasıl geçerlilik ve geçersiz sayılacağı ile seçim kurullarına teslimi konularını detaylı bir şekilde anlatdı. Bu seçimin çok önemli olduğuna vurgu yapan Av. Tuğral, seçimlerinde sadıklarda görev alacaklarının sandıklarını iyi sahip çıkması gerektiğini belirtti. Seçim Kuralları ve Sandık Güvenliği Eğitimi veren ve oy vermek kadar sandığa sahip çıkmak da çok önemli olduğuna dikkat çeken Tuğral, “Sizler bilhassa Avrupa’da şu bulunduğunuz Stuttgart’da çok özverili bir çalışma içerisindesiniz. İnanın bunda hepinizin katkısı çok büyük olacaktır. Sadece sandık yönetim kurulu üyesi olmakla göreviniz bitmiyor. Allah hepinizden razı olsun. Bu kadar hummalı çalışmamızın neticesini seçim günleri sizlerin eline teslim edeceğiz. Seçim sonunda da bütün çalışmalarımızın karşılığını sandıklarda göreceğiz. Sandıkların ne kadar önemli olduğunu sizlere anlatmama gerek yok. Sizler bunun bilincindesiniz. Geçtiğimiz seçimde de birçok görevli bunu bire bir yaşadı. Birçok zorluklarla karşılaşabilirsiniz ama lütfen görevinizde sandıklara sahip çıkalım.” dedi ve sandığa sahip çıkmanın son derece önemli olduğu yeniledi. Ayrıca programda AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından bastırılan ‘Sandık Rehberi’ kitapçığı ve Milletimiz kazanıyor. Türkiye kazanıyor adlı kitapcık katılımcılara dağıtıldı.

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