SANDIKLARA YOĞUN İLGİ

27 Mart, 2017

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Muzaffer Çetin-KARLSRUHE

Adım adım yeni Türkiye için ”Anayasa Değişikliği Halkoylaması” oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerde başladı. 233 bin Türk kökenli vatandaşın yaşadığı Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Stuttgart ve Karlsruhe Başkonsolosluklarında, 14 gün boyu sürecek olan oy verme işlemi düzenli ve sakin bir şekilde başladı. Oy verme işleminin ilk günü oyunu kulanan ve konu ile ilğili konuşan Türkiye Cumhuriyeti Karlsruhe Başkonsolosu Cem Örnekol, ”Almanya’nın önde gelen eyaletlerinden biri olan Baden-Württemberg’in Baden bölümü görev alanı teşkil eden Başkonsolosluğumuzda oy kullanacak olan vatandaşlarımızın, huzurlu ve güvenli bir ortamda oy vermeleri için her türlü tedbiri aldık. Oy vermek üzere Başkonsolosluğumuza gelecek vatandaşlarımızın sürece ilişkin olarak başta sandık kurulları görevlileri ile Başkonsolosluğumuz personelinin yönlendirmelerine uymaları, olabilecek sorularını yetkili kişilerden alacakları cevaplara göre hareket etmeleri oy verme sürecinin aksamadan yapılmasına büyük katkısı olacaktır. ‘Sağduyuyu elden bırakmadan ve hiçbir provokasyona gelmeden’, daha önce başarıyla yapılan milletvekili genel seçimlerinde olduğu gibi bu halkoylamasının da Türk insanına yakışır bir vakarla gerçekleşeceğinden eminim” dedi. Oy verme işleminin ilk iş günü olmasında dolayı sakin ve düzenli olmasının yanı sıra her yaşta insanın katılması bu referandumun, Türkiye’nin geleceği için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Rastatt şehrinde oy kullanmak için Karlsruhe’ye gelen 67 yaşındaki engeli vatandaşımız Yusuf Tosun, ‘Devletimizin, Milletimizin, yurtdışındaki soydaşlarımızın ve evlatlarımızın istikbali ve geleceği için bu referandumda ”Evet” mührünü bastım. Ülkemiz için inşallah hayırlısı olur’ dedi.

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