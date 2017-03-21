Sandıkları EVET’le patlatacağız

21 Mart, 2017

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İSA AKSOYLU

KÖLN -Frankfurt’un göbeğinde sözde paçavraları sallayanların, yine yasak olmasına rağmen o bebek katilinin, cani Apo denen adamın posterlerinin sallandığı bir ortamda ‘hayır’ kampanyasına müsaade ettiler. O ‘hayır’ kampanyasına da cevap vermek için hep beraber sandıklara gidip sandıkları ‘evet’ ile patlatacağız’

Almanya Türk Federasyonu (ATF) Genel Başkanı Şentürk Doğruyol, “Frankfurt’un göbeğinde sözde paçavraları sallayanların, yine yasak olmasına rağmen o bebek katilinin, cani Apo denen adamın posterlerinin sallandığı bir ortamda ‘hayır’ kampanyasına müsaade ettiler. O ‘hayır’ kampanyasına da cevap vermek için hep beraber sandıklara gidip sandıkları ‘evet’ ile patlatacağız.” dedi. Genel Başkan Doğruyol, Almanya Türk Federasyonunun, Köln kentinde düzenlediği “Bayrak Şöleni” isimli programda konuştu. Avrupa’da yaşayan Türklerin vatan ve milletlerine olan bağlılığına değinen Doğruyol, “Avrupa Türklüğü büyük Türk milletinin evlatlarıdır. Avrupa Türklüğünü büyük Türk milletinden ayrı göremeyiz. Avrupa Türklüğü vatansız, devletsiz, bayraksız değildir.” dedi. Doğruyol, Türkiye ve Türk milletinin 15 Temmuz darbe girişimi atlattığını, Avrupa ülkelerinden Türkiye ve demokrasiye destek mesajı beklerken tam aksine aksine bu ülkelerde Türkiye aleyhine kamuoyu oluşturulduğunu, bu tutumu asla tasvip etmediklerini belirtti.

– “Türkiye’nin önünü açacak bir referandum”

Anayasa değişikliği ile Türkiye’nin antidemokratikleşeceğini savunanlara seslenmek istediğini ifade eden Doğruyol şunları söyledi: Ülkemizde yeni anayasa ve referandum sürecinin başlaması ile birlikte görüyoruz ki AB ülkelerinde Türkiye’nin iç meselesi olan yeni anayasa meselesi burada birçok çevreyi rahatsız etmekte. Almanya’daki ve AB coğrafyasındaki, özellikle geçtiğimiz hafta Hollanda’da yaşanan krizle beraber antidemokratik tavırlara karşı biz hep demokratik duruşumuzu ortaya koyduk. Diyoruz ki referandum Türkiye’nin demokrasisinin önünü açacak bir referandumdur, o yüzden biz ‘evet’ diyoruz. Bu ‘evet’ aynı zamanda Avrupa’nın, Almanya’nın demokratikleşmesi için bir ‘evet’tir. Bu ‘evet’ aynı zamanda Çanakkale ruhunun 15 Temmuz’da kendini yeniden göstermiş olmasının devam etmesi için bir ‘evet’tir. Bu ‘evet’ Avrupa Türklüğünün güçlü bir Türkiye ile kendini güçlü hissedebilmesini sağlayacak bir ‘evet’tir. Bu ‘evet’ ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bize armağanı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve büyük Türk milletinin milli birliğini ve beraberliğinin devamını sağlayacak bir ‘evet’tir.”

– Türk Federasyonlarının programları iptal edildi

Doğruyol, program öncesi emniyet birimlerinin gelip kendilerine “Burada ‘evet’ kampanyası mı yapılacak?” şeklinde bir soru yönelttiğini aktararak şöyle devam etti: “Alacakları cevaba göre belki de engelleyeceklerdi. Onlara da bir cevap olsun ‘evet’imiz. Dün 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü olması hasebiyle Avusturya Türk Federasyonumuzun iki etkinliği ‘evet’ kampanyası yapılacak diye engellendi, iptal edildi. Dün yine İsviçre Türk Federasyonumuzun Çanakkale programı ‘evet’ kampanyası yapılacak diye engellendi, iptal edildi. Eğer bunlar demokrasiyi böyle anlıyorlar ise onlara demokrasi dersi vereceğiz. Avrupa Türklüğü olarak 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında konsolosluklarda kurulacak sandıklara hep beraber gideceğiz. Dün Frankfurt’un göbeğinde sözde paçavraları sallayanların, yine yasak olmasına rağmen o bebek katilinin, cani Apo denen adamın posterlerinin sallandığı bir ortamda ‘hayır’ kampanyasına müsaade ettiler. O ‘hayır’ kampanyasına da cevap vermek için hep beraber sandıklara gidip sandıkları ‘evet’ ile patlatacağız.”

AB ülkelerinin anti demokratik tutumlarına karşı, en güzel cevabı sandıkta vereceklerini aktaran Doğruyol, şunları kaydetti: “Hollanda’nın anti demokratik diplomatik nezaketsizliğine, Avusturya’nın anti demokratik, Almanya’nın hoşgörüsüzlüğüne karşı Türkiye’nin iç meselesi olan Anayasa referandumu konusunda Türkiye’nin ve Türkiye’de bu süreci başlatan milliyetçi ülkücü hareketin lideri Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ne kadar haklı olduğunu ortaya koyan bu referanduma, hep birlikte sandığa gidip ‘evet’ diyeceğiz. Başbuğumuzun yolunda liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in emrinde olan ülkücüler sandığa gidip her birlikte ‘evet’ oyu vereceklerdir.”

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