SARKOZY TURİZM SEKTÖRÜNDE

22 Şubat, 2017

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Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, dünyaca ünlü Accor oteller zincirinin yönetim kuruluna girdi.

Accor otelleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sarkozy’nin grubun yönetim kurulunda bağımsız idareci olarak görev yapacağı duyuruldu.

Açıklamada, daha önce grup içinde hissesi olan ancak şubat ayı başında bu hisseleri Accor’a devreden Colony Capital Fon’un yönetim kurulundaki temsilcisinin yerini Sarkozy’nin alacağı kaydedildi.

Sarkozy, grup içinde kurulacak uluslararası stratejik komiteye başkanlık yapacak. Bu komitenin görev alanı ve dağılımı ise daha sonra belirlenecek.

Accor grubunun Türkiye de içinde olmak üzere 95 ülkede 4 binden fazla oteli bulunuyor.

Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, Ibis, HotelF1, Raffles, Fairmont ve Swissôtel, Accor grubunun bünyesindeki otel zincirleri arasında yer alıyor.

Sarkozy, merkez sağda Cumhurbaşkanlığı seçimindeki aday adayı yarışının ilk turunda üçüncü sırayı alarak, ikinci tura kalamadan elenmişti.

Bu ön seçimde merkez sağ seçmenler François Fillon’un adaylığında karar kılmıştı.

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