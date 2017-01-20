Schrobenhausen’e yeni cami

20 Ocak, 2017

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Aykan İnan / Fahriye Yürekli

SCHROBENHAUSEN – DİTİB Schrobenhausen Fatih Merkez Camii gerçekleştirdiği Genel Kurul toplantısında yeni cami projesini tanıttı. Yaklaşık 200 kişi ile yapılan Genel Kurul toplantısına Türkiye Münih Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Kuddusi Uysal onursal misafir olarak katıldı. Kuddusi Uysal yapmış olduğu konuşmada 1988’den buyana çeşitli yurt dışı görevleri sebebi ile Almanya’da yaşayan vatandaşların durumunu iyi bildiğini vurguladı. Buradaki toplumsal değişime dikkat çekerek yeni yapılacak olan caminin önemini anlattı.

“Camiler geleceğimizi emanet ettiğimiz yavrularımız için eğitim yuvalarıdır”

“Geleceğimizin ve millet olarak var olabilmenin yolu camilerimizden geçiyor, sizler de buna inandınız ki buradasınız” diyen Ataşe Kuddusi Uysal, eğitimin önemine dikkat çekti. Ataşe Uysal, “Almanya’daki camilerin ibadet yeri olmasının yanı sıra geleceğimizi emanet ettiğimiz yavrularımız için birer eğitim yuvalarıdır” dedi. Uysal konuşmasının devamında “Eğitim derdi olmayan bir milletin geleceği yoktur. Camilerin yardımsever vatandaşların maddi manevi katkıları ile yapılacaktır. Bu meyanda burada bulunan ve bulunmayan bütün vatandaşlarımızı maddi desteğe davet ediyorum” dedi.

2 Milyon Euro’ya 6000 metrekare güzel cami

DİTİB Schrobenhausen Camii Başkanı Mahmut Yürekli ise yapmış olduğu konuşmada Genel Kurula katılan Schrobenhausen ve çevresindeki vatandaşlara teşekkür etti. Elbirliği ile 6000 metrekare üzerine güzel bir cami kompleksi inşaa edeceklerini ve bunu gelecek nesillerimize armağan edeceklerini vurguladı. 2017 yılının ortalarında temeli atılacak olan DİTİB Schrobenhausen Fatih Merkez Camii’nin 2019 yılında ibadete açılması hedefleniyor. Yürekli böyle büyük bir yükün altına girdiklerini fakat cemaat ile birlikte Bavyera ve hatta bütün Almanya çapındaki cami derneklerinden ve vatandaşlarımızdan yardım beklediklerini ifade etti. 2. Başkan Fahriye Yürekli ise yapmış olduğu kısa konuşmasında yaklaşık 2 Milyon Euro’ya mal olacak projenin startını “hayırda yarışalım” sloganı ile verdi. Fahriye Yürekli son olarak camiye yardım kampanyası hesap bilgilerini şu şekilde belirtti: Empfänger/Alıcı: DITIB Türk. Islamische Gemeinde zu Schrobenhausen e.V., IBAN DE34720512100006230056, Sparkasse-Aichach Schrobenhausen, BIC: BLYADEM1Aic

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