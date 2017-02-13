CAMİLERE SEÇİM ZİYARETİ :)

13 Şubat, 2017

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Namık Kemal Alıcı

BAD OLDESLOE – Almanya’nın Schleswig Holstein Eyalet Parlamentosu Sosyal Demokrat Parti (SPD) Fraksiyon Başkan Yardımcısı Ralf Stegner, İlçe Başkanı Susanne Danhier ve Sosyal danışman Gerd-Günter Finck yaklaşan yerel ve genel seçimler dolayısıyla Bad Oldesloe ilçesinde bulunan DİTİB Mevlana Camii’ni ziyaret ederek bölgedeki uyum çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Ralf Stegner ve beraberindeki heyete camiyi gezdiren Mevlana Camii Derneği Başkanı İsmail Taşkın, camide yürütülen faaliyetler ve bölge halkının cami ile ilgili yaklaşımları hakkında bilgi verdi. Cami ziyaretinde İmam Yaşar Ateş, bölgede yaşayan göçmen gençler ve cami yönetimi de hazır bulundu. Stegner “SPD olarak uyumun en önemli basamaklarından birisinin vatandaşlık olduğuna inanıyorum, uzun yıllar burada yaşayan, vergi ödeyen göçmenlerin çifte vatandaşlığı yeniden yasal hale gelmelidir. Göçmen gençlerin seçim hakkı insan haklarının bir parçasıdır. Bu konuda maalesef mevcut Merkel hükümeti tarafından yanlış politika uygulanıyor” dedi.

Bölgedeki uyum çalışmalarına değinen Başkan İsmail Taşkın,”Yaklaşık iki yüz civarında üyemiz var. İbadet saatleri dışında gençlerimiz için farklı spor faaliyetleri yapıyoruz. 10. sınıfa kadar olan öğrencilerimize derslerinde ve ev ödevlerinde yardımcı oluyoruz. Bunların dışında belirli günlerde okuma yazma bilmeyen ev kadınlarımız için kurslar düzenliyoruz. Büyük zorluklarla ve yüksek faizler ödeyerek aldığımız cami eski ve tek katlı bina olduğundan kısıtlı hizmet sunuyoruz. Bin metrekare arsamıza yeni bir cami yapmayı çok istiyoruz fakat buna imkanımız maalesef yok. Bu konuda hayırsever vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz” dedi. SPD ilçe başkanı Susanne Danhier de ziyaretten izlenimlerinin yanı sıra Türklerin misafirperverlik örneğini dile getirerek, odun sobasında demlenen çay eşliğinde sıcak ve samimi bir ortamda sohbet edildi. Konuklar, cami hakkında edindikleri bilgilerden dolayı Başkan İsmail Taşkın’a teşekkür ederek ziyaretten memnun bir şekilde ayrıldılar.

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