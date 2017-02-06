ŞEHİT AİLELERİNE AVRUPA MORALİ

6 Şubat, 2017

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BERLİN – Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği (EPOHDER), şehit yakınlarına destek olmak ve moral motivasyon sağlamak amacıyla 3 şehit ailesini Almanya’da tatile getirdi. 21 Mart 2012’de Cudi Dağı’nda şehit olan Kadir Can’ın ailesi, 16 Ocak 2016’da Diyarbakır Sur’da şehit olan Ali Bulduk’un ailesi ve 22 Aralık 2015’te Şırnak Cizre’de şehit düşen Ahmet Atilla Güneş’in aileleri Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde ve Berlin’de misar edildi. EPOHDER Başkanı Yesugay Aksakal, amaçlarının şehit ailelerine moral motivasyon sağlamak olduğunu belirterek Avrupa’da yaşayan Türklerin desteği sayesinde böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade etti. Aksakal, kendisinin Hollanda ve Belçika’da seminerler verdiğini dile getirerek, “Bu seminerlere gelir giderken bu kir ortaya çıktı. Buradaki insanlarımız şehit aileleriyle tanışmak istedi. Bizim görüştüğümüz 15 aile var. Şimdilik 3 aileyi Almanya’yı gezdirerek onlara moral motivasyon sağlamayı amaçlıyoruz. Bu organizasyonu sürekli hale getirmek istiyoruz” dedi. Türkiye’ye yaşanan terör olaylarını Almanlara da anlatmak istediklerini ifade eden Aksakal, bu konuda girişimlerinin sürdüğünü kaydetti. Aksakal ayrıca Avrupa’da yaşayan Türk gençlerini de Diyarbakır ve Mardin’de görev yapan özel harekat birimlerini gezdirmeyi istediklerini belirtti. Aksakal, Avrupa’da yaşayan Türklere, kendilerine verdikleri destekten dolayı müteşekkir olduklarını sözlerine ekledi.

AA

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