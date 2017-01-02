ŞEHİTLERİMİZ ANILDI

2 Ocak, 2017

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Ertan Pehlivan GUNDELSHEİM-

DİTİB Gundelsheim Selimiye Camii yönetimi tarafından yılbaşı gecesi düzenlenen , “Tüm Şehitleri anma programı”na bölge halkı yoğun ilgi gösterdi. Program, yatsı namazının ardından; bir dakikalık saygı duruşu ve hep bir ağızdan okunan İstiklal marşı ile başladı. Cemiyet başkanı Sebahattin İri yaptığı konuşmada, Tarih boyunca Türklüğü yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden kahraman ecdadımızı, bugün teröristlerle mücadele ederken şehit düşen kahraman güvenlik güçlerimizi, aziz vatandaşlarımızı ve gazilerimizi rahmet ve minnet duygularımla anıyoruz. Birlik ve beraberliğimiz kimse bozamayacaktır”dedi.

Gazetemiz Eyalet Temsilcisi Ali Batmaz yaptığı kısa konuşmada, “Ayrımız, gayrımız yoktur. Müştereklerimiz, farklılıklarımızdan daha çoktur. Ecdadımızın hayır duaları, şehitlerimizin hatıra ve vasiyetleri, hepimizin namusuna emanettir. Birliğimizi kararlı şekilde korumalıyız”dedi. Yasin-i Şerif, Mevlid, şiirler ve İlahilerin okunup duaların edildiği programda; din görevlisi Yakup Çerkez ve Türkiye’den programa katılan bir önceki din görevlisi Birol Usaç ve Düzce Müftülüğü Mali işler şefi Ahmet Uzun katılanları duygulandırdılar. Din görevlisi Yakup Çerkez’in sinevizyon eşliğinde şehitlerimiz için yaptığı duygu yüklü konuşmasının ardından yapılan yemek ikramı ve dualarla program sona erdi.

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