ŞEHİTLERİMİZ UNUTULMADI

3 Ocak, 2017

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Kadir BİÇER-KASSEL

Vatanımızın ve milletimizin varlığı ve birliği için, ezanların dinmemesi ve ay yıldızlı bayrağımızın göklerden inmemesi için Hessen Eyaleti DİTİB Stadtallendorf Fatih Camii Din Görevlisi Mahmut Şanal koordinatörlüğünde çevre derneklerin katılımıyla şehitlerimiz anıldı. Bölgede DİTİB’e ait Stadtallendorf, Alsfeld, Neustadt, Kirchhain, Lauterbach, Biedenkopf, Gladenbach, Breidenbach, Allendorf/Eder ve Frankenberg cemiyetlerinin beraber gerçekleştirdiği programa ayrıca Milli Görüş, İslam Kültür Merkezi ve Avrupa Türk Federasyonu iştirak etti.

DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Salih Özkan ile beraber dernek başkanları, yöneticiler ve 500’ün üzerinde vatandaş hazır bulundu. Programda terör saldırılarında şehit edilen askerlerimiz, polislerimiz ve vatandaşlarımız için Kur’an-ı Kerim tilaveti ile beraber Mevlid-i Şerif okundu. Ayrıca şu anda önden, arkadan, sağdan, soldan ve herhangi bir yerden gelecek olan kahpe bir kurşunla şehit olabilecek askerimizin ve polisimizin dualarımızı beklediği hatırlatıldı. Sadece ülkemiz için değil, dünyanın farklı yerlerinde sıkıntı içinde olan din kardeşlerimiz için de dualar eksik edilmedi. İsrail askerinin esir aldığı kırık koluyla boğazını tuttuğu 8 yaşındaki yavrularımız içinde dualar okundu. Saçından tutulup yerlerde sürüklenen ve Mescid-i Aksa’ya sokulmayan müslüman kadınlarımız içinde dualar okundu.

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