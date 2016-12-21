SELAHATTİN ŞAHİN DEVLEŞTİ

21 Aralık, 2016

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FRIEDRICHSHAFEN- Thai-Boksun ana vatanı Taylant’ın dev stadyumu olan Koh Ramui’de ringe çıkan dövüşçümüz Selahattin Şahin, rakiplerini kendi evinde devirdi. Amerikalıyı kafasına vurduğu diz ile bayıltan şahin, Taylantlıyı da yenerek büyük bir başarıya imza attı. Almanya’nın Friedrichshafen kentinde bulunan Bodensee-Gym adına dövüşen gurbetçi sporcumuz bu yıl ilk kez Türkiye adına ringe çıkacağını belirterek, ‘Türk milli takımı ile görüşmelerimiz tamamlandı. 31 Mayıs 2017 tarihinde İtalya’nın Rimni kentinde yapılacak olan Dünya Thai-Boks Şampiyonsandı Türkiye adına ringe çıkacağım. Hedefimiz ülkemizin adına bir dünya şampiyonluğu getirmektir. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz’ dedi.

Taylant’ta ringe çıkan dövüşçümüz Selahattin Şahin, tecrübeli sporcuları bir bir devirerek azını zirveye yazdırdı..

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