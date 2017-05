SELİMİYE CAMİİ’NDE RENKLİ KERMES

1 Mayıs, 2017

Cihan Arman – AUGSBURG

DİTİB Güney Bavyera Eyalet Birliği üyesi DİTİB Augsburg-Kammgarn Selimiye Camii, her yıl olduğu gibi bu yıl da yine görmeye değer bir kermese daha imza attılar. Yılın ilk ve ilkbahar kermesine bu yıl daha çok katılımın olduğu görüldü. Alman vatandaşların da ilgisinin çok olduğu kermesde, DİTİB Augsburg-Kammgarn başkanı Ali Akçe ve Din Görevlisi Faruk Aydın tarafından, İslam dini tanıtıldı ve davetlilerle özel ilgilendiler. Hiç bir eksiğin olmadığı kermes dolu dolu geçti. Bolca sohbetlerin yapıldığı kermesde, Türk mutfağı yine lezzetiyle damgasını vurdu. Her yıl aynı tarihte yapılan kermesin amacının birlik, beraberlik, maddi ve manevi önemini de vurgulayan yönetim, her geçen yıl kermeslerin daha iyi geçtiğini ve tüm dernek ve vatandaşları birleştirdiğini vurguladılar.

