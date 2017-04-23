Semt sekreterlikleri kaynaştıracak

23 Nisan, 2017

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Halil Uygun

BRÜKSEL – Gent Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Resul Tapmaz, semt sekreterliklerinin açılışlarını yapıyor. Nisan ayından itibaren ‘semt sekreterlikleri’ semt sakinlerinin hizmetine girdi. Çeşitli dernek ve semt grupları bundan böyle Rabot, Sluizeken, Macharius semtlerinde sekreterlik bürolarında çalışmalarını yapabilecekleri mekanlarda bir araya gelebilecekler. Semt sekreterlikleri semt sakinlerinin ya da gruplarının organize ettikleri aktivitelerin çalışmalarını yapabilecekleri gerekli alt yapıya sahip çalışma alanı, bürodan oluşmakta. Herkese açık olduğu için semtin çeşitli dernekleri ve grupları da burada birbirlerini yakından tanıma imkanına sahip olacaklar ve bu şekilde birbirlerinin tecrübelerinden yaralanabilecekler. Ancak semt sekreterlikleri herkese saat 8-23 arası ve 7 gün boyunca açık olacağından önceden rezerve edilemeyecek. Bu şekilde dernek ve gruplar arasında iletişim ağının hem genişlemesi hem de kuvvetlenmesi amaçlanmakta. Her üyenin bir giriş kartı bulunacak. Burada aktiviete hazırlıkları yapılabileceği gibi, dosya hazırlıkları, görüşme ve toplantılar da gerçekleştirilebilecek

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