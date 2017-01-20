Serrah Cami destek bekliyor

20 Ocak, 2017

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SCHWARZENBEK – Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı (Ditib) olarak hizmet veren Schwarzenbek Serrah Camii yönetimi, küçük gelen camilerini yıkarak daha büyük bir cami yapmak için çalışmalara başladılar. Cami inşaatı bittiğinde caminin adının ise Hz. Ömer Camii olarak değişeceği açıklandı. Serrah Caminin Başkanı Cebayi Mutullah Sancı, eski cami binasının ihtiyacı karşılamadığına dikkat çekerek “Elhamdilullah, erkek cematin yanısıra, gençlerimizin ve bayanlarımızın sayıları da her geçen gün artıyor. Eski camimiz küçük olduğundan ihtiyacı karşılamıyordu. Ayrıca çok eski bina olduğu için de sürekli tadilat gerekiyordu. Bizde bu eski binayı yıkarak komple yeni bir cami yapımına başladık. İnşaatımızı bitirebilmek için 150 bin euroya ihtiyacımız var. Hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarını bekliyoruz” dedi. Bağış yapmak isteyenlere kolaylık olsun diye SMS sistemi kurduklarını belirten Sancı “SMS yoluyla bağış yapmak için ‘Cami’ yazıp ‘81190’a gönderdiğiniz takdirde 6 euro bağışta bulunmuş olacaksınız” dedi.

Havale yoluyla bağış yapmak isteyenler için hesap numarası şöyle:

Serrah Moschee Islamische Gemeinde

IBAN: DE36230527500086034964

BİC: NOLADE21RZB

Verwendungszweck: Moscheebau Spende

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