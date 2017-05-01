SERTİFİKALARINI ALDILAR

1 Mayıs, 2017

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Aykan İnan

MÜNİH – Münih Din Hizmetleri Ataşeliği ve DİTİB tarafından “Mutlu Aile, Mutlu Birey, Huzurlu Gelecek” konulu Seminer Sertifika Programı, çok sayıda vatandaşın iştirakiyle Münih Fürstenried Bürgersaal Konferans Salonunda gerçekleşti. DİTİB Güney Bavyera Eyalet Birliği üyesi DİTİB cemiyetlerinin bünyesinde hizmetlerini sürdüren bayan üyelerin katıldığı “Mutlu Aile, Mutlu Birey, Huzurlu Gelecek” konulu Aile Semineri ile “Cenaze Hizmetleri Semineri” programlarına katılan bayanlara sertifikaları tören ile takdim edildi.

İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda şehitlerimiz için de bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. DİTİB Vilsbiburg Merkez Camii Din Görevlisi Abdullah Yurdakul katılımcılara Kuran-ı Kerim tilaveti sundu. İstiklal Marşı Yarışması’nda 2. olan Landsberg’den Sevdanur Kuş İstiklal Marşı’nın tümünü coşkuyla okudu. Sertifikaları verilen seminerlerin resimleri video sunumu ile aktarıldı. Şiir Okuma Yarışması’nda 1. olan İngolstadt’tan Melissa Keskiner ise Nurullah Genç’ten “Yağmur” naatını ezbere okudu. ZSU Cenaze Görevlisi Mehmet Doğan ilahiler sundu.

Sertifikalar düzenlenen törenle takdim edildi

DİTİB’in Güney Bavyera’daki 10 koordine bölgesinde 10 ayrı bölge, 10 ayrı şehir ve 10 farklı konulu toplantı konsepti şeklinde yapılan “Mutlu Aile, Mutlu Birey, Huzurlu Gelecek” oluşturma amacıyla yapılan Aile Seminerleri sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi. Ardından 11 DİTİB derneğinde 400’den fazla bayan cemaatin iştirakiyle yapılan birer günlük Cenaze Hizmetleri Semineri Katılım Belgeleri de sahiplerine verildi. Katılımcıların sertifikaları, başta bütün 10 aile seminerine de katılan 5 bayana Münih Din Hizmetleri Ataşesi Kuddusi Uysal tarafından olmak üzere, DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Önder Yıldız, 10 Bölgede 10 Aile Seminerlerini hazırlayan ve sunan Bayan Din Görevlileri Sibel Ülker, Hayrunnisa Peker ve Emine Harmancı ile MÜSİAD Münih Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Bayazıd ve Nedim Güngör tarafından verildi.

“Sizin en hayırlınız, eşlerine en saygılı davrananınızdır”

Münih Din Hizmetleri Ataşesi Kuddusi Uysal, törende evlilik müessesesinin önemiyle ilgili konuşmasında şöyle konuştu: “‘Türkiye’de yapılan bir ankete göre son 1 yıl içerisinde ortalama 600 bin kişi evleniyor ama ilk yılda geri 123 bin boşanma oluyor. Tabii ki bu hiç de hoş olmayan bir görüntüdür” dedi. Bu dünyada huzurlu olmanın yolunun iyi bir aile ortamına sahip olmaktan geçtiğini söyleyen Uysal; “Aile demek dünyadaki cennet demektir. Ailesi olan bireyler daha huzurlu yaşarlar. Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur; ‘Sizin en hayırlınız, eşlerine en saygılı davrananınızdır. En büyük problemler bile istişare ile çözülür. Sizler her iki taraf da sorun çıkınca, ilk önce aileniz ile konuşun, en büyük sorunlar bile konuşarak çözülebilir. Yeter ki iyi niyetle hareket edilsin.”

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