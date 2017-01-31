SERTİFİKALARINI ALDILAR

31 Ocak, 2017

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Muzaffer Çetin-KARLSRUHE

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı hamiliğinde Berlin Büyükelçiliği ve Karlsruhe Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla 14 ay önce Karlsruhe Eğitim Ataşeliği’nce bir dil, kültür ve eğitim projesi olarak başlatılan ‘Haydi, Türkçe Konuş Benimle!’ kampanyası Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetleri, Aile Eğitim Programları, konferans ve seminerlerle vatandaş ve soydaşların yoğun katılımına mazhar olmaya devam ediyor. Karlsruhe Eğitim Ataşeliği bünyesinde 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında artan bir hızla devam ettirilen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi hizmetleri kapsamında Ataşeliğin Rehber Öğretmenlerinden Diğdem Temel Gündüz tarafından Ettlingen Türk Okul Aile Birliği ve Ettlingen Ditib Cami Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 7-19 Yaş Aile Eğitim Programına 8 hafta boyunca düzenli katılım sağlayarak faaliyet sonunda sertifika almaya hak kazanan 31 anneye Karlsruhe Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı tarafından diplomaları takdim edildi.

42 konu başlığıyla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz:

Almanya’da yaşayan Türk toplumunun istek ve ihtiyaçlarına göre belirlenmiş farklı konulardan ve zengin içeriklerle hazırlanan eğitim, konferans ve seminerleri 30 kişilik katılım sonrasında alanında mütehassıs ilgili akademisyen, psikolog ve uzmanlar maharetiyle eyelet genelindeki tüm şehir, kent ve köylerde hayata geçirmeye devam edeceklerini söyleyen Karlsruhe Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı, “Geçen eğitim öğretim yılında 120 ‘nin üzerinde eğitim programı, konferans ve seminerle 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hizmetlerimizi götürmüştük. Almanya’da yaşayan insanlarımıza, çocuk ve gençlerimize meslek seçiminden, aile içi iletişim, bağımlılıklarla mücadele ve sağlıklı din eğitimine kadar hayatın her alanında rehberlik yapılması ve enformasyon verilmesi Türk toplumunun geleceğini olumlu yönde etkileyecek, mutlu ve başarılı olmalarına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle toplam 42 konu başlığıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz eğitim, konferans ve seminerlerimizin çok elzem bir ihtiyacı giderdiğine inanıyor, tüm vatandaşlarımızın bu hizmet fırsatını değerlendirmelerini bekliyorum” dedi.

T.C. Karlsruhe Eğitim Ataşeliği Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi tarafından verilen eğitim konu başlıkları;

1- Bireysel terapi

2- Aile içi ilişki ve iletişim sorunları

3- Okula hazırlık süreci ve uyum sorunları

4- Okul fobisi ve okula uyum sağlayamama ile ilgili sorunlar

5- Arkadaş ilişkileri ile ilgili sorunlar

6- Dikkat eksikliği ve hiperaktivite

7- Depresyon, mutsuzluk, kaygı ve korkular

8- Alt ıslatma-alta kaçırma ve tuvalet eğitimi

9- Davranış sorunları

10- Travma

11- Cinsel, fiziksel ve duygusal istismar

12- Riskli davranışlar

13- Yas ve kayıp

14- Başarılı ve mutlu olmanın yol haritası

15- Disiplin, sınır ve kural koyma

16- Bilgisayar-internet bağımlılığı

17- Madde kullanımı

18- Ebeveynlere çocuklarına rehberlik edip yönlendirme yapabilmeleri için gerekli olan farkındalığı kazandırmak

T.C. Karlsruhe Eğitim Ataşeliği tarafından verilen konferans ve seminer konu başlıkları;

1- Almanya’nın geleceğinde hangi mesleklere daha çok ihtiyaç var? Meslek Seçimi Nasıl Olmalıdır?

2- Çocuklarda İnternet-Bilgisayar Bağımlılığı ile Nasıl Mücadele Edilir?

3- Sağlıklı Aile İçi İletişimin Püf Noktaları

4- Çocuk ve Gençlerde Olumsuz Davranışları Nasıl Önleriz?

5- Çocuklarda üstün başarı için Ailenin Rolü

6- Çocuk Gelişiminde Türkçe ve Türk Kültürü Dersinin Hayati Önemi

7- Ailede Din Eğitimi Nasıl Verilmeli?

8- Ailede Dil Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

9- Çocuklarda Değerler Eğitimi ve Ahlak Gelişimi

10- Türkiye’de Emeklilik Sistemi ve Nasıl Emekli Olabilirim?

11- 12- Ailede Disiplin, Olumlu Disiplin Anlayışı ve Ceza yöntemleri

12- 7-11 Yaş Aile Eğitimi Kursu

13- Eyvah çocugum siddete ugruyor! Ve Şiddet çeşitleri, Alınacak önlemler

14- Çocuklarda en önemli yaşlar 0-6 yas Mucizesi, bu kritik dönemde nelere dikkat etmelidir?

15- Özgüvenli ve Başarılı çocuk yetistirmenin sırrı nedir?

16- Anadil öğrenimi niçin gereklidir?

17- Türk Gençlerini Üniversitede Neler Bekliyor?

18- Mesleki Yönlendirme Konferansları

19- Gençlik Buluşmaları

20- Tarih Konferansları

21- Madde Bağımlılığı ve Korunma Yolları İle İlgili Ailelere Düşen Görevler

22- 0-3 yaş, 3-6 yaş, 7-11 yaş ve 12-18 yaş Aile Eğitimi anne ve babalık bilgi ve becerileri geliştirme programı

23- Kabul dili, etkin dinleme ve iletişim engelleri.

24- Çocuğum Beni nasıl iyi anlar ve nasıl hayır diyebilirim?

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