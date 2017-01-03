SHEMS göçmen aileleri sevindirdi

3 Ocak, 2017

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BW Haber Merkezi

STUTTGART- Almanya’da ve Avrupa’nın birçok kentinde şubeleri bulunan SHEMS Derneği’nin Baden-Württemberg yöneticileri, düzenlediği birbirinden yararlı etkinliklere bir yenisini daha eklediler. SHEMS FAMILIENFEST ismiyle düzenledikleri aile festivalinde, mülteci ailelerini çocuklarıyla birlikte ağırladılar. 31 Aralık ve 1 Ocak tarihklerinde iki gün süren festival boyunca, 2 bin metrekare oyun alanı, devamlı ısıtılan büyük bir çadır, anne ve çocuklar için alanlar, yeme içme ve el ürünlerinin bulunduğu reyonlar gibi birbirinden ilginç faaliyetler düzenlendi.

Yılın son günü ve ilk gününü bı şekilde değerlendirmak istediklerini kaydeden SHEMS Derneği’nin Baden-Württemberg yöneticileri; Selami Erdoğan ve Şenol Ekerbiçer, Göçmen aileler ve çocuklara yaşadıkları acı dolu günleri bir sürede olsa unutturmaya çalıştıklarını belirttiler.

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