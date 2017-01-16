Şifa Kuruyemiş yeni yerinde

16 Ocak, 2017

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Murat Pehlivan/Duisburg

Yedi yıl önce Almanya’nın Duisburg şehrinde Weseler caddesinde müşterilerine hizmet vermeye başlayan Şifa Kuruyemiş, artık müşterilerine daha kaliteli hizmet verebilmek için Kaiser-Wilhelm-Str. 299, 47169 Duisburg adresinde olacak. Yapılan açılış töreni, Duisburg Merkez Camii ve İslam Kültür Merkezleri din görevlileri Furkan Avcı ve Mehmet Ören duaları eşliğinde kurdelayı kesmesi ile başladı . Açılış davetine Duisburg ve çevresi siyasetine ve ekonomisine katkıları olan ayrıca Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri, Bayram Köylü, Mümin Uluç, Şevket Avcı,Hikmet Yazıcı, Sıtkı Palabıyık, Gürel Akkaya, Necati Mert,Halil Yalçın, Sadık Sabuncu gibi bir çok renkli sima katılırken, Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosluğu adına da Konsolos Ahmet Ergen davette yerini aldı. Açılışta açıklamalar da bulunan Şifa Kuruyemiş sahibi ve işletmecileri Münir Yüksel ve oğlu Osman Yüksel, ” daha kaliteli hizmeti sunabilmek adına yeni yerimize taşındık. Burası 120 m2′ nin üzerinde daha ferah bir mekan”.dediler.

Artık tatillerde yük sorunu yapmayın

Osman Yüksel ürünler hakkında da bilgi verirken, bir çok ürünlerimizi Türkiye’ den çiğ olarak getirtip burada hazır hale getiriyoruz. Çikolatadan, kuru yemişe, çerez çeşitlerinden cezerye ve lokum çeşitlerine bir çok ürün çeşidini bulunduruyoruz. Bu mekanda ayrıca bir çok çeyiz ürününü de bulunduracağız. Düğün ve nişan gibi özel günler için her türlü ürün ve siparişlere cevap verebileceğiz. Özel ürün dahil artık çok sayıda ürün çeşidi mevcut, vatandaşlarımız tatillerde kendilerine yük etmesinler ” dedi.

Konsolos Ergen: Bu tür iş yerleri gururumuz

Açılışa eşi ve minik kızı ile katılıp, gazetemize demeç veren Düsseldorf Konsoloslarından Ahmet Ergen, ” Görüyorum ki burada Türkiye kokusu bir çok ürün var. Bu tür iş yerlerinin çoğalması bizlere gurur veriyor dedi .

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