Şırnak’ta deprem!

20 Şubat, 2017

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 4.1, Uludere ilçesinde ise 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin ardından bölgede büyük panik yaşandı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 20.36’da yaşanan depremin derinliği ise 14.9 kilometre olarak ölçüldü.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde ise saat 20.53’te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği de 11.2 kilometre olarak belirlendi.

İHA

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