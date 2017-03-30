SİSTEM TEK ELDEN YÜRÜYECEK

30 Mart, 2017

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Mustafa Karaman

STUTTGART- Stuttgart Başkonsolosluğunu ve seçim mahallinindeki çalışmaları yakından ve yerinden gözlemlemek için Stuttgart’a gelen AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, çevredeki Sivil Toplum Örgütleri (STK) temsilcileri, UETD Baden-Württemberg Bölge Başkanı Cahit Öner ve AK Parti Stuttgart Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Mehmet Sağanak’ın yanısıra AK Parti mensupları ve esnaflarla Stuttgart’ın Feuerbach semtinde bulunan Taksim Restorantta bir araya geldi. İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu geldiği restoran girişinde katılımcıları tek tek selamlıyarak yakından ilgilendi. AK Parti Stuttgart Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) tarafından düzenlenen buluşmada gündemi değerlendiren konuşmasında Cumhurbaşkanlığı ve hükümet sistemi ile ilgili müthiş bir dezenformasyon ve müthiş bir manipülasyon kampanyası var olduğunu söyleyen Yeneroğlu, “Bugün son haftalarda baktığımız zaman Türkiye’den çok daha hassas bir biçimde düne kadar Türkiye hakkında en ufak bir hassasyet ortaya koymayan Türkiye’nin menfaatleri konusunda bir duyarlılık sergilemeyen bugün Türkiye’nin meselesi ile ilgili bizden adeta daha hassas gibi bir görüntü veriyorlar. İşte Cem Özdemir’ler çıkıyoryalvarıyor neredeyse hayır oyu verin diye. Peki aynısını Bild gazetesi de yapıyor ve sür manşetten veriyor. Milleti nasıl yönlendiririm nasıl bu olayı çeviririm diye günlerce manşetten indirmiyor. Aynı şekilde Stern ve Spiegel dergileri de aynısını yapıyor.” dedi. 1. Türkiye’de rejim değişiyor. 2. Türkiye tek adama dönüşüyor. 3. Türkiye’de muahalefet yok ediliyor ve bununla birlikte AK Parti vesayeti kuruluyor deniyor. Bu meselenin detayına inmeden önyargılı davranılıyor diyen Mustafa Yeneroğlu, yurt dışında bu meselenin açıklığa kavuşabilmesi için çok büyük çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Meseleyi sağlıklı bir biçimde özüne inerek değerlendirmesi için birçok broşür ve kitapçıkların hazırlatıldığını söyleyen Yeneroğlu, meselenin özüne inilmesi için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizdi. AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “Biz insanımızın fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olmasını arzu ediyoruz. Neye oy verdiğini de kendisi bilip ve kendisinin oy vermesiyle kalmayıp aynı zamanda diğer insanlarımızı da bu noktada yönlendirmesini ve bilinçlendirmesini arzu ediyoruz. Çünkü Türkiye ile ilgili içinde bulunduğumuz ortamda öyle inanılmaz bir dezenformasyon kampanyası yürütülüyor ki bununla mücadele etme noktasında her bir vatandaşımıza üzerine çok önemli görevler düşüyor. Her bir insanımızın bu noktada gönüllü elçilik konumunda olduğunu, biz bu sorumluluğu ancak yerine getirdiğimiz takdirde sağlıklı bir şekilde ülkemizin menfaatlerine hizmet edebileceğimizi düşünüyoruz.” dedi. İleride ne kadar önemli bir konuda oy verdiklerini vatandaşların anlıyacaklarını belirten Yeneroğlu, yeni sistemde yürütmenin tek elde toplanacağının altını çizdi. Yürütmenin çift elde toplanılmasının önüne geçildiğini vurgulayan Yeneroğlu, “Çünkü 2007’de de bunu gördük. Millet ne dedi sistemi krize sürüklüyorsunuz. Darbeye zemin hazırlamaya çalışıyorsunuz. Madem öyle AK Parti ne yaptı millete gideceğiz dedi. Millet ne yaptı bundan sonra Cumhurbaşkanını ben seçecem dedi. Ondan sonra tabiki ayar değişti.” diyerek Cumhurbaşkanının görev ve sorumluluklarını anlattı. Daha sonra soru ve cevap bölümüne geçildi. AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, katılımcılara teşekkür etti ve yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunları ile bire bir ilgilenmeye çalıştıklarını dile getirdi.

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