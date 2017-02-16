SİSTEMATİK SINIR KONTROLLERİ BAŞLIYOR

16 Şubat, 2017

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AP’de kabul edilen ve AB tarafından terörle mücadele kapsamındaki mevcut yönergeye eklenen tasarıya göre, artık Schengen bölgesine giriş ve çıkışlarda sistematik kontroller uygulanacak

Avrupa Birliği (AB) terörle mücadele yönergesi güncellendi. Avrupa Parlamentosunda (AP) oylanarak kabul edilen yeni yönergede terörle mücadele kapsamında bundan böyle Schengen bölgesine giriş ve çıkışlar sistematik kontrole tabi tutulacak.

Strazburg’da devam eden AP Genel Kurulunda, AP’nin Romanyalı üyesi Monica Macovei’nin hazırladığı tasarıya ilişkin rapor görüşülerek oylandı.

Genel Kurulda, artan terör tehdidi, AB’ye geri dönen yabancı savaşçılar, AB dışından gelen tehditler gibi gelişmelere karşı, 2002 yılında uygulamaya sokulan “Terörle Mücadele Yönergesi” üzerinde değişiklik yapılarak kabul edildi.

Buna göre, Aralık 2015’te Avrupa Komisyonu tarafından yapılan çalışma ile Schengen sınır kurallarında değişikliğe gidildi. Üye ülkelerden, Schengen bölgesine kara, hava ve deniz yoluyla giren veya çıkan tüm yolcular kontrolden geçirilecek. Kontroller, klasik uygulama olan pasaport, kimlik belgesi veya seyahat belgesi kontrollerinin dışında Schengen Bilgi Sistemi, çalınan veya kaybedilen pasaportlar gibi verilerin kullanılması şeklinde gerçekleştirilecek. Aynı zamanda kontrollerin sınırlarda aşırı yoğunluk ve gecikmelere neden olacağı durumlarda “şüphelenilen” kişiler belirlenip kontrol edilebilecek. Bu durumda yine klasik kimlik-pasaport kontrolü mutlaka yapılacak.

Mevcut uygulamada, AB vatandaşları Schengen bölgesi girişlerinde pasaport veya kimlik belgesi göstererek geçebiliyordu. AB dışı ülkelerin vatandaşları ise sadece girişlerde yoğun kontrole tutuluyordu.

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