SİZ HAYAL EDİN BİZ GERÇEKLEŞTİRELİM

25 Nisan, 2017

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Cumhur Özcan

KARLSRUHE – Demir Bau Bautrager, İmmobilien ismiyle faaliyette olan firma uzman kadrosuyla birlikte hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor Siz Hayal Edin Biz gerçekleştirelim sloganı ile yaptıracağınız evi veya tadilatını cazip şartlarda ve profesyonel işçilikle sizlere yapıyor. Demir Bau şirketinin sahibi başarılı işadamı Sedat Demir Yaklaşık 18 yıldır inşaat sektöründe hizmet veriyor bu sektörde A-Z ye uzman kadrosuyla hizmetlerine devam ediyor. Demir “Hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürmek bizim desteğimizle mümkündür” dedi. Demir “Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda planlamadan projesine halihazırda bir eve kadar anahtar teslim hizmet veriyoruz. Bizim için en önemli konu güven, kalite ve müşteri memnuniyetidir. Biz işimizin ustasıyız, 18 yıldır bu işi başarı ile devam ettiriyoruz. Alman resmi makamlarını ihalelerine girip iş alıyoruz. Bugüne kadar müşterilerimizle hiçbir sıkıntı yaşamadık. Kalitemiz ve yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” dedi.

KREDİ HİZMETİ DAHİL

Demir, müşterilerinin istekleri doğrultusunda hareket ettiklerine dikkat çekerek “Örneğin bir arsa alıyorsunuz ve bina yapımı için bize geliyorsunuz. Demir bau olarak bina yapımının kredi hizmeti dahil her şeyi ile ilgileniyoruz. Planlamadan sonra çizime geçiyor ve ardından bir hesap sunuyoruz. Müşterilerimiz bu hesabı alıp bankalarından uygun bir kredi alabilirler. Çatınızın kırmızı olmasını istiyorsanız kırmızı yapıyoruz, çatıyı başkasına yaptırmak istiyorsanız başkasına yaptırıyorsunuz. Renkler ve şekiller sizin isteğinize bağlı. Hayalinizdeki ev artık sizin oluyor müşterinin isteğine göre ister kaba inşaat, isterse bitmiş, halihazır ev teslim ediyoruz. Gerektiğinde eski binaların tadilatını da yapıyoruz firma olarak çoğunlukla yeni bina yapımı üzerinde çalışmaktayız” dedi. Evli iki çocuk babası olan Sedat Demir ‘in en büyük yardımcısı ise eşi Şengül Demir. Mobilya sektörüne de merhaba dediklerinin altını çizen Demir “Mobilya firmamızla eşim ilgileniyor. Kendi imalatımız. Çok özel saray vari büro ve ev mobilyaları ile Avrupa piyasasındayız”. Temizlik firmamızın sorumluluğunu yürüten kızım Dilara Damla Demir de bize bu konularda yardımcı oluyor” dedi. “Birçok işyerinin binalarını, örneğin depolarını yapıyoruz diyen Demir ” Bu işte yönetim çok önemli İşimizde güvenilir, kaliteli ve sağlam hizmet sunduğumuza inanıyoruz. Bu yüzden buradan müşterilere sesleniyoruz, bina yapımında bize danışmadan önce karar vermesinler, tarafımızdan bir konsept hazırlayıp sunalım sonra karar vermeliler. çünkü hizmetimizden eminiz ve müşterilerimizin çok memnun kalacaklarından eminiz. Bize ulaşmak çok kolay” şeklinde konuştu.

Demir Bau Hardtstr 17/a

76185 Karlsruhe

Tel: 0721-47038335

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