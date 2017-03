SİZE ABAT YETER.. GELİN ABAD OLUN

30 Mart, 2017

Yorum Yok

Mehmet Güzel

BÖBLINGEN- Böblingen’de Rudolf-Diesel str 15/a adresinde hizmet veren 300 metrekarelik beyaz Eşya, mağazası ABAT alanında bölgenin en önemli kuruluşları arasında yer aldı. 2010 yılından buyana beyaz eşyanın yanı sıra, Einbauküche (hazır mutfak) her türlü araç ve gereç ile elektrikli aletlerin de yetkili bayisi olan Firma ABAT, her marka beyaz eşyayı en uygun fiyatlarla müşterilerin adresine teslim ediyor. Hablizel&Türk firmasındaki 35 yıllık tecrübenin ardından kendi firmasını kuran Ferhat Abat geniş ürün yelpazesi ve cazib fiyatlarla herkese ve bütçeye uygun ürünü bulabileceklerini belirtti Abat ” teknoloji hızla gelişiyor ve durmadan yeni modeller hazırlanıyor bizlerde bu gelişimi takib ediyoruz, büyük mağazalar ve internet satışlarından fiyat olarak aynıyız bizim bunun yanında her müşterimiz bizim için çok değerli ve biz bunu onlara daha mağaza girdiklerini andan ve satış sonrasında da hissettiriyoruz, kredili Satışlarımızda sıfır faiz uygulumamız bize olan ilgiyi artırıyor” Uzman kadrosuyla, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinası, fırın, ocak, kurutma makinası ve küçük elektronik ev eşyalarında, tamir ve bakım servisi ile beyaz eşya teknik servisi gibi geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Firma ABAT’ın onarım hizmeti sayesinde, beyaz eşyalarınızda oluşan arızalara en iyi hizmeti sunarak, beyaz eşyanızı yeniden kullanmaya rahatlıkla devam edebileceksiniz.

HER MARKA HAZIR MUTFAK

Hazır Mutfak alanında da her türlü hizmeti veren Firrma ABAT, her keseye ve her zevke uygun, her marka hazır mutfak siparişini en kısa zamanda evlere kuruyor. Kalite, güleryüz ve her bütçeye uygun ürünlerin bulunduğu Firma ABAT’ta farklı ve modern tarzda mutfak çeşitleri mevcut. Özellikle evini değiştirmek isteyen ve yeni evlenen çiftler için değişik kampanyalar düzenlediklerini kaydeden Firma ABAT’ın yetkilileri, “Herkesin zevkine ve kesesine uygun ürünlerimiz var. Her tarz Hazır Mutfak modellerimizi vatandaşların beğenisine sunuyoruz. Evinize gelip, ölçü aldıktan sonra, en kısa zamanda mutfağı hazırlatıp, kuruyoruz. daha sonraki bütün bakım ve servis hizmetleri de tarafımızca yürütülüyor. Vatandaşlarımız özgürdürler, değişik yerlerden fiyat alsınlar ama bize uğramadan da kesinlikle karar vermesinler” dediler.

Daha detaylı bilgi için:

Firma ABAT

Rudolf-Diesel str 15/a

71032 Böblingen

Tel : 07031 778 58 58

