SKANDAL BERLİN’DE KINANDI

12 Mart, 2017

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Hollanda hükümetinin halk oylamasına ilişkin bilgilendirme toplantıları için bu ülkeye giden Türk bakanlara yaptığı engellemeler ve son olarak Rotterdam Başkonsolosluğu önünde toplanan binlerce Türk kökenli vatandaşa sert müdahalesi, sabaha karşı Almanya’nın başkenti Berlin’de protesto edildi.

Hollanda’nın Berlin Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, Hollanda’nın Türk bakanlara karşı gösterdiği tutumuna tepki gösterdi.

Türk bayrakları taşıyan göstericiler, “Recep Tayyip Erdoğan”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Hollanda şaşırma sabrımızı taşırma” sloganları attı.

Elçilik önünden geçen birçok araç da korna çalarak göstericilere destek verdi.

Gösteri sırasında İstiklal Marşı okundu ve dua edildi.

Polis, Mitte ilçesinde bulunan Hollanda’nın Berlin Büyükelçiliği önünde güvenlik önlemleri aldı.

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla hafta sonu yapacağı ziyaretleri engellemişti.

Dışişleri Bakanlığı da halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti.

Rotterdam’da Başkonsolosluğuna geçmesine müsaade edilmeyen Kaya’nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya’yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya’ya götürülmüştü.

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya’ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşını dağıtmak için polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti.

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