SKM seçim startını verdi

14 Şubat, 2017

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HAMBURG – AK Parti’nin seçim çalışamlarını yürütmek üzere Hamburg Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) referandum çalışmalarına başladı. 27 Mart ve 9 Nisan 2017 tarihleri arasında Hamburg Başkonsolosluğu’nda yapılacak olan referandum seçimlerinin organizesi için çalışmalara başlayan SKM ekibi, çalışmalarının öncelikli hedefinin insanları sandığa gitmelerini sağlayarak seçimlere katılımın yüksek olmasını amaçladıklarını söyediler. Avrupa SKM Genel Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu himayesinde çalışmalara başlayan SKM Hamburg Başkanlığına Coşkun Akgül seçilirken gurupta görevli diğer isimler ise Yaşar Oktay, Muhammet Taşkın, Derya Güneş, Vural Yıldız, Yüksel Özkartal, Hasan Topal, Ahmet Aktağ ve Osman Kayaoğlu olarak belirlendi.

SKM Başkanı Coşkun Akgül “Öncelikli amacımız bir vatandaşlık görevi olan oy kullanma hakkının özgür iradeleriyle sandığa yansıtılmasınıdır. Bizler seçime katılımın olduğunca yüksek olması için çalışacağız. Hamburg’un çeşitli bölgelerinde kuracağımız standlarda tüm vatandaşlarımıza sandığa giderek özgür iradeleriyle oy kullanmalarını telkin edeceğiz” dedi. Seçme hakkının her vatandaşın görevi olduğuna vurgu yapan Akgül, parti farkı gözetmeksizin, evet- hayır ayrımı yapmadan herkesi oy kullanmaya çağıracaklarını belirterek “SKM çalışmaları devletimizin ve milletimizin bekası için ‘Evet’ yönünde olacaktır. Şu an hakim olan parlamenter sistem yıprandı ve doğru işlemz hale geldi. Başkanlık bir şeriat ve padişahlık değildir. Biz başkanlık sisteminin neden önemli olduğunu halkımıza anlatacağız. Ama son karar tabiki milletimizin kendi iradesidir” dedi. Başbakan Binalı Yıldırım’ın 18 Şubat 2017’de Oberhausen’de yapacağı mitinge Hamburg’dan SKM olarak otobüs kaldıracaklarını belirten Akgül “Mitinge katılmak isteyenler bizi arayıp isimlerini yazdırsınlar” çağrısında bulundu ve “Herkes, herkesin fikir ve düşüncesine saygı duymalı. Referandum sürecinin huzurlu ve barışcıl bir ortamda geçmesi için biz ekibimizle hazırız. Farklı görüşlere sahip olan halkımızın da aynı sağduyuyla hareket etmesini isteriz. Referandum sonuçlarının ülkemize ve milletimize güzellikler getirmesi en büyük temennimizdir” dedi.

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