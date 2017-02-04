SODEM BİLGİLENDİRDİ

4 Şubat, 2017

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VILSBIBURG – Bavyera’nın Vilsbiburg kenti VHS salonunda SODEM’in (Sosyal Dayanışma ve Eğitim Derneği) düzenlediği Almanya’daki okullarda İslam dersi hakkında bilgilendirme panelini islam dersi öğretmeni Ahmet Demirez yaptı. Çok sayıda ebeveynin katıldığı panelde konuşan Ahmet Demirez,”Din Dersinin Konumu Alman yasalarına göre cemaatler tarafından organize ediliyor. Bavyera da yaklaşık on yıl önce pilot proje olarak başlatılan Almanca İslam din dersi halen aynı konumda devam etmekte ve organizesi ve denetlenmesi Bavyera Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. İslam din dersinin Amaçları: Çocuklarda dini değerlerin oluşturulması, bir topluluğa (Gemeinschaft) aidiyet duygusunun aşılanması. Diğer dine mensup gruplarla birlikte barış içinde birlikte yaşama duygusunun kavranması ve diğer inançlara saygı gösterilmesidir. Bu anlamda diğer dinlerin de öğrenilmesi. Almanca din dersinin ikinci vatan olarak kabul edilen Almanya’da uyuma (Integration) olumlu yönde katkı sağlaması amaçlanıyor. Derslerde işlenen konuların ve kitabların öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun olmasının önemine değinildi. Hangi konuların hangi yaş ve seviye grublarına uygun olduğu konusunda örnekler verildi. Özellikle diğer dinler ve ibadet yerleri öğrenilirken o dinlere ait ibadet yerlerinin de ziyaret edilmesinin önemi vurgulandı. İslamiyet içindeki farklılık gösteren grupların hassasiyetlerinin göz önüne alınmasının önemi vurgulandı. Şia, Alevi ve Sünni ait öğrencilerin inançlarının da derslerde dile getirilmesi ve öğretilmesi, farklılıkların bir ayrışmaya mahal vermeden izah edilmesi müfredatta yer alıyor” dedi.

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