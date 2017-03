SOFRANI VE GÖNLÜNÜ AÇ

23 Mart, 2017

MURAT KUBAT

KÖLN – Hasene Derneği 2017 Kumanya Kampanyası’nın startını verdi. “Sofranı ve gönlünü aç” sloganı ile yürütülen kampanyaya son katılma tarihi 25 Nisan 2017. Kumanya kampanyasının 50 ülkede, 250 gözlemci nezaretinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu sene toplam 50 ülkede gerçekleştirilecek olan kampanya ile yeryüzünde büyük bir sofra açılacak. İhtiyaç sahipleri baş köşeye oturtulacak. İftar ve sahur sofraları boş kalmayacak. Hasene Derneği, yeryüzü coğrafyasında açılacak bu sofra için seferber oldu. 50 ülkede, 250 gözlemcisini kutlu bir sefere çıkarıyor. Afrika’da, Asya’da, Avrupa’da, kısaca yeryüzünün muhtaç coğrafyalarında, her nerede aç ve muhtaç biri var ise oralara ulaştırdığı kumanyalarla sofra kurmaya gidiyor. Bilhassa kuraklık ve kıtlığın yaşandığı, acil gıda ihtiyacı duyan ülke ve bölgeler öncelendi. Yeryüzünün mazlum ve mağdurları, yetim ve öksüzleri, ezilen ve horlananları velhasıl unutulanları için bir sofra kuruluyor.

Kampanyada 71 bin kumanya hedefi

Hasene 71 bin kumanya bağışı toplamayı hedefliyor. Toplanan herbir fazla kumanya yardımı daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak anlamına geliyor. Kampanyaya katılan herbir bağışçı yaptıkları kumanya yardımları ile yeryüzünün farklı coğrafyalarında sofraların kurulmasına yardımcı olacak. Böylece herbir bağışçının buyur edecekleri bir sofra, sofralara oturtacakları Allah misafirleri olacak. Bu sofralara özellikle ve öncelikle ocağı tütmeyenler, pişirecek yemeği olmayanlar oturacak.

Kampanyanın amacı ve önemi

Kumanya kampanyası ile dünyanın varlık içerisinde yaşayan kesimleri ile, yokluk çeken kesimleri arasında bir köprü kurmak ve böylece yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek amaçlanıyor. Varlık içerisinde yaşayan insanların gönlünü ve elini açması, gönüllerinden ve ellerinden geleni yapması isteniyor. Böylece insan olma sorumluluğu, yeryüzünün kuraklık, kıtlık ve açlık çeken bölgelerindeki insanlar ile paylaşma ve dayanışma içerisinde olarak gerçekleşmiş olacak. Kim bilir, açılmasına katkı sağladığımız sofralar vesile ile belki bir yetimin duası arasında yer alabiliriz.

Kampanyanın sloganına dair

Hasene Derneği bu seneki sloganında ‘sofra’ ve ‘gönül’ kelimelerini kullandı. Arapça bir kelime olan sofranın aslı Sufra’dır ve s-f-r kökünden geliyor. Sofra, yolcu yiyeceği, azık, üzerinde yemek yenen yer, örtü, sini gibi manaları ihtiva ediyor. Yolculuk manasındaki sefer kelimesi de aynı kökten yani s-f-r kökünden türetilmiş bir kelimedir. Kumanya kampanyası için sefere/yolculuğa çıkacak olan yüzlerce gözlemci, onlarca ülkede muhtaçların sofrasına katkı sağlayacak. Refah içerisinde yaşayan toplumlarda sofralar ziyadesiyle zengin. İmkanlar çok. Paylaşmak için nedenlerimiz var. Zira insanız. Çünkü aç ve açıkta olan insanları görüyoruz. Daha özeli Müslümanız. Müslüman sorumluluk sahibi kişidir; elinde olanı ihtiyaç sahibi ile paylaşır; aç olanı doyurur, açıkta kalanı korur ve kollar. Cömertlik gönül zenginliği ile alakalı bir vasıftır. Yiyebileceğinden fazlasının biriktiren tek varlık insandır. O sebeple kimileri aç gözlüdür. Onların gözü doymaz. Hep isterler ama vermezler. Kimilerinin ise gönlü zengindir. Elini ve imkanını açar. İnsan gözü aç olmamalı; gözünü açmalı, dünyadaki açlıkla karşı karşıya olan mağdurları görmelidir. Akabinde gönlünü ve sofrasını açacaktır. ‘Halil İbrahim Sofrası’ gönül zenginliğinin en güzel ifadelerindendir. Hz. İbrahim a.s. gönlü zengin, cömert biriydi; misafiri ve ikramı severdi. Misafir olmadan sofraya oturmazdı. Sofrasına sürekli birilerini buyur eder, bulamazsa arardı. O sebeple dilimize girmiş ve kültürümüzde derin yer edinmiş bir ifadedir ‘Halil İbrahim Sofrası.’

Dünyada milyonlarca insan acil gıda yardımına muhtaç

Yaşadığımız çağ itibarı ile dünyamız teknolojik olarak çok gelişti ve ilerledi. Fakat bugün dünyada 795 milyon insan hâlâ açlık çekiyor. Her gün 21 bin insan açlığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybediyor. Yaşanan iç savaşlar, kuraklık, kıtlık ve açlık nedeniyle insanlar gıda bulmakta zorlanıyor. Dünyanın bir tarafı açlık, diğer bir tarafı toklukla imtihan ediliyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamaya göre; Somali, Güney Sudan, Yemen ve Nijerya’da 20 milyondan fazla kişi kıtlık, açlık ve susuzlukla mücadele ediliyor. Son 72 yılın en büyük insani kriziyle karşı karşıya olunduğu noktasında uyarıcı açıklamalar yapılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Somali’de 110 kişi kuraklığa bağlı açlık sebebiyle hayatını yitirdi. BM, ülkede 6.2 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu, 2.9 milyon kişinin gıda ihtiyacının ise acil durumda olduğunu bildirdi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O’Brien Nijerya, Somali, Güney Sudan ve Yemen’de kıtlık ve açlıkla mücadele eden 20 milyondan fazla kişi için temmuz ayına kadar 4.4 milyar dolar bulunamazsa felaketin yaşanabileceğini açıkladı. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) geçen ay Güney Sudan, Nijerya, Somali ve Yemen’in bazı bölgelerinde yaklaşık 1.4 milyon çocuğun yetersiz beslenme, iç savaş ve kıtlık sebebiyle ölüm tehdidi altında olduğunu açıklamıştı. ‘Sofranı ve gönlünü aç’ sloganı ile başlatılan kumanya kampanyası aracılığıyla yeryüzünde büyük bir sofra kurulacak, ‘Halil İbrahim Sofrası’ misali. Yeryüzünün mazlum, mağdur, yetim, öksüz, ezilen ve horlananları baş köşeye oturtulacak. İftar ve sahur sofraları boş kalmayacak.

Ramazan ayı ve kumanya kampanyası

Ramazan ayı manevi iklimin yoğun olduğu, paylaşma ve dayanışmanın zirvede yaşandığı bir aydır. Bu ayda tutulan oruçla birlikte varlık içerisinde olanlar yokluk çekenlerin halinden daha iyi anlarlar. Kumanya kampanyası ile iftar ve sahur sofraları boş olan ihtiyaç sahiplerine ramazan ayı başlamadan önce kumanya yardımları ulaştırılacak.

Bir kumanya bedeli 50 EURO

Bir kumanya bedeli 50 Euro’dur. Bu destekle yapılacak yardımlar; Ramazan ayı başlamadan önce on binlerce ihtiyaç sahibine kumanya paketi ulaştırılmasının yanı sıra, ramazan ayı içerisinde, Bosna Hersek’te Hasene Aşevi’nde yüzlerce kişiye günlük sıcak yemek ikram edilecek, Hasene Mobil Fırını’ndan çıkacak günlük binlerce ekmeğin Suriyeli mültecilere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımı gerçekleştirilecek, mülteci kamplarında toplu iftar yemeği ve kumanya dağıtımı yapılacak. Ayrıca yetimlere bayramlık hediyeler ve eğitime katkı payı da yapılacak yardım kalemleri arasında yer alıyor.

Her bir kumanya paketi içerisinde pirinç, makarna, un, şeker, yağ, tuz, salça, fasulye, hurma gibi temel gıda maddeleri bulunuyor. Bu maddeler ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye kısmi değişiklik gösterebiliyor. Kumanya bağışında bulunan her bir aile, ihtiyaç sahibi bir ailenin sofrasına ramazan ayı için anlamlı bir katkı sağlamış olacak.

Yardımların yerine ulaştığından nasıl haberdar olabilirim?

Kumanya kampanyasına katılan herbir bağışçı, yaptıkları yardımların nerelerde, nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgileri an be an Hasene Derneği’nin facebook sayfasından takip edebilir. Gidilen ülkeler, ülkelerdeki şehirler, kasabalar ve köyler, ihtiyaç sahibi insanlar, yapılan yardımlar, mazlum ve mağdurların duaları, teşekkürleri hepsi sayfadan aktarılacaktır.

Kampanyaya nasıl katılabilirim?

Kumanya kampanyasına katılabilmek ve yardımların yapılabilmesi için www.hasene.org sayfasındaki online bağış bölümü kullanılabilir. Ayrıca (+49) 221 942240-445 numaralı telefondan bilgi alınabilir ve sorular yöneltilebilir. Bağışçılar, kumanya@hasene.org mail adresini kullanarak sorularını e-mail aracılığı ile yöneltebilirler. Şu hesap bilgileri kullanılarak 50 Euro’luk kumanya yardımı yapılabilir:

Hesap sahibi: Hasene International e.V.

Banka: KT Bank AG

IBAN: DE21 5023 4500 0145 2900 01 | BIC: KTAGDEFFXXX

Amaç: Adresiniz, 0002356

