ŞOKSUZ KURBANDAN TAVİZ YOK

31 Mart, 2017

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Halil Uygun

BRÜKSEL – Kanunların inançtan daha önemli olduğunu ve bu nedenle Flaman Bölge Hükümeti Parlamentosunda kabul edilen şoksuz kurban kesimi yerinede alınan bir karar olduğunu ifade eden Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Geert Bourgeois, “Belçika Müslüman Temsil Kurumu ve Yahudi toplumu boşuna şoksuz kurban kesiminden geri adım atacağımızı beklemesinler” dedi. Belçika Flaman Bölge Hükümeti’nde tek Türk kökenli Sp.a (Sosyalist) Partili Milletvekili Güler Turan da şoksuz kurban kesimi hakkında tek eleştiri bir cümle sarf etmediği ortaya çıktı. Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Geert Bourgeois ve Flaman Hayvan Hakları Bakanı Ben Weyts ortaklaşa yaptıkları açıklamada, “Belçika’da kanunlar inançtan önce gelir. Bu nedenle şoksuz kurban kesimi uygulamasını Müslümanlarda, Yahudilerde uymalı. Hiçbir inanç kanunların üstünde değildir. Müslüman toplumunun tepkisini anlayabiliyoruz. Ama geri adım atacağımızı asla beklemeyin. Hayvan hakları bizin için önem arz etmekte. Müslüman toplumu ile diyalogumuzu devam ettirmek istiyoruz. Ama bizden de geri adım atmalarını beklemesinler. Demokrasi ortamında bu tür sonuçları katlanmaları gerekmekteler. Flaman kesimine yeni gelenlere verdiğimiz uyum kurslarında her zaman kanunların inançtan önce geldiğini belirtiyoruz. Yeni gelenlere açıkça bunu belirtiyoruz ve bu kurarlar daha önce de gelen yabancılar için de geçerlidir” sözlerine sarf ettiler

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