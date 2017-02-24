ŞÖLEN BAHANE TÜRKÇE ŞAHANE

24 Şubat, 2017

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Muzaffer Çetin-BRUCHSAL

T.C. Karlsruhe Eğitim Ataşeliği’nce yürütülen ‘Haydi, Türkçe Konuş Benimle!’ adlı dil, kültür, eğitim ve spor kampanyası çerçevesinde düzenlenen 10. Bruchsal Cumhuriyet Kupasına sporculardan ve vatandaşlardan katılım yoğun oldu. Almanya’da Türkçe – Türk Kültürü dersine katılan öğrenci sayısını artırmak, dilimize ve kültürümüze olan teveccühü yükseltmek ve Türk çocuklarının beden ve sosyal gelişimini desteklemek gayesiyle Karlsruhe Eğitim Ataşeliğince himaye edilen ‘Bruchsal 10. Cumhuriyet Kupası’ Bretten Türk Okul Aile Birliği ev sahipliğinde ve Ataşelik uhdesindeki bölge Türkçe – Türk Kültürü dersi öğretmenleri koordinasyonunda başarıyla gerçekleştirildi.

DOSTLUK ATMOSFERİ OLUŞTURUYORUZ:

Bretten Türk Okul Aile Birliği (TOAB) Başkanı Birsen Ceylan ve Bruchsal Bölgesi Türkçe – Türk Kültürü Dersi koordinatör öğretmeni Yadigar Demirtaş’ın “Tüm öğrencilere başarı ve centilmenlik içerisinde bir karşılaşma ve kupa diliyoruz. Çocuklarımızın kazanmayı ve kaybetmeyi böylesi bir dostluk ortamında öğrenmelerini diliyoruz” yönündeki ortak mesajlarıyla birlikte başlangıç vuruşu yaparak start verdikleri ‘Bruchsal 10. Cumhuriyet Kupası’ büyük bir coşku ve heyecan içerisinde sürdü.

Büyükler kategorisinde kupayı ev sahibi Bretten TOAB kaldırırken, Bruchsal TOAB ikinci, Graben-Neudorf TOAB’de üçüncü oldu. Kupanın favori takım Philippsburg dördüncü oldu. Küçükler kategorisinde de Waghäusel TOAB birinci, Graben Neu-Dorf TOAB ikinci, Bretten TOAB üçüncü ve Bretten TOAB-II takımıda dördüncü oldu. En centilmen (Fairplay) takım ödülünü büyüklerde Oberderdingen TOAB, küçüklerde ise Bruchsal TOAB takımları kazandı. 17 takımda top koşturan öğrencilerin anne – babaları ila yoğun katılım gösteren seyircilerin kupa heyecanındaki heyecan dolu tezahüratları yanında profesyonellere taş çıkaran minikler ve gençler, müsabaka sonunda el sıkışarak kupa mücadelesini festival havasına devam ettirdiler. Çeyrek – yarı final ve final maçlarını heyecanla izleyen Karlsruhe Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı, kupaya katılan tüm takımları, Baden TOAB Federasyon Başkanı Kemal Ülker ve bölge TOAB temsilcileri, Türkçe öğretmenleri Fehmi Bayık, Bora Alioğlu, Eyüp Şener, Ayla Güçlü, Ömer Çakır, Leyla Kılıçoğlu, Murat Erol törenin yapılacağı sahaya davet ederek başarılı olan takımlara kupa ve madalyalarını hep birlikte takdim ederek kısa bir ödül töreni konuşması yaptı.

TÜRK TOPLUMU İÇİN BİRLİK VE BERABERLİK ORTAMLARI OLUŞTURUYORUZ:

Amaçlarının Türk çocuklarının diline, kültürüne ve öz değerlerine bağlı kalarak gerek bedensel ve spor gerekse akademik ve sosyal gelişimlerine de katkı sunmak olduğunu kaydeden Gürkan Avcı, “Bu minvalde bu tür yarışmalarla ve diğer etkinliklerimizle Türk toplumunun birlik ve beraberliğini pekiştirmek yanısıra farkındalık ta kazandırmak istiyoruz. Hedefimiz Almanya’nın en başarılı sporcuları arasında Türk çocukları da olsun. İki dost ve müttefik milletin arasındaki bağlar spor alanında da gelişsin ve artsın. Bu itibarla siz değerli vatandaş ve soydaşlarımızın istifadesine sunmak üzere 45 konu başlığı altında seminer ve konferans hizmetlerimiz bulunmaktadır. Yine 25 civarında sanat ve spor kurslarımız bulunmaktadır. Birkaç hafta önce burada Bretten’de faaliyete geçirdiğimiz gibi okul destek kursları merkezlerimiz vardır. Sizlerden eğitime daha çok önem vermenizi ve Ataşeliğimizin bu mühim hizmetlerinden daha çok istifade etmenizi bekliyorum” dedi.

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