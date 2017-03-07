SOMUT EYLEMLERE İHTİYAÇ VAR

7 Mart, 2017

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HAMBURG- Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili Nebahat Güçlü, dünya kadınlar günü dolayısıyla yayınladığı mesajda göstermelik etkinliklere değil somut eylemlere ihtiyaç olduğunu söyledi. Güçlü ” Dünyadaki bazı ülkelerde kadına tecavüzün ‘suç’ dahi sayılmadığı, toplumsal cinsiyet eşitsizlik, ayrımcılık, toplumsal şiddet ve kadın haklarını yok sayan sistemlerin güçlendiği günümüzde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, maalesef formalite kutlamalarla geçiştirilmektedir. Bu anlamlı günün göstermelik etkinliklerle kutlanmasından çok, her insan gibi kadının da sahip olduğu insan haklarının savunulduğu, şiddete karşı mücadelenin güçlendiği ve tüm bunların uygulamaya koyulduğu bir dünya için somut eylemlerin gerçekleştirilmesi şarttır. Günümüzde hala özellikle geleneksel düşünce yapıları nedeniyle kadınların hakları gasp edilmektedir. Her ne kadar gelişmiş ülkelerde bu haklar yasalarla güvence altına alınmış olsa da, uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. Savaş, açlık ve şiddetten kaçarak başka ülkelere sığınan mülteci kadınlar ise en fazla mağduriyet yaşayan, sırf cinsiyetlerinden ötürü haksızlıklara maruz kalanların başında gelmektedir. Onların bu mağduriyetlerinin ortadan kalkması için öncelikle hakları konusunda bilgilendirilmeleri, sosyal, ekonomik, eğitim ve psikolojik açıdan güçlendirilmelerine yönelik somut yaptırımlar uygulanmalıdır. Onların, sığındıkları ülkelerin kültürü, gelenekleri, toplumsal yapısı gibi konularda duyarlı hale getirilmesine yönelik eğitim programları oluşturulmalıdır. Aynı zamanda özellikle erkek mültecilere kadın haklarına saygılı olmayı öğreten derslerin de uygulamaya koyulması gerekmektedir. Zira tüm bunlar, kadınların haklarının korunmasına ve uygulanmasına yönelik bir bütünün parçalarıdır. Gündelik politik yaklaşımların aracı olarak görmeksizin, uzun soluklu devlet politikalarıyla tüm kadınların haklarının güvence altına alınması ve kadınların sorunlarının çözüme kavuşturulması siyasi bir ideal olmalıdır. Ancak bu şekilde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hak ettiği değerde kutlanmış olacaktır” dedi.

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