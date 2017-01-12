FLAŞ!!! MANNHEİM’DA GAZ KAÇAĞI

12 Ocak, 2017

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Kâmil Yılmaz

MANNHEİM – Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Mannheim şehri merkezinde gaz kaçağı meydana geldiği bildirildi. Konuyla ilgili olarak Mannheim İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, şehir merkezindeki bir banada meydana gelen gaz kaçağı dolayısı ile bölgede geniş güvenlik önlemi alındığı kaydedildi. Mannheim polisi ayrıca S 1, 7 adresinde bir binanın tahliye edilmekte olduğunu duyurdu. Gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizi takip edin.

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