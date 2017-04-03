SON HAFTA… OY KULLANMAYANLAR

3 Nisan, 2017

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Erdal Altuntaş

HAMBURG – 16 Nisan’da yapılacak Anayasa Değişikliği Halkoylaması kapsamındaki referandum için 27 Mart’da yurtdışında başlayan oylama işlemlerinde hafta sonu sandıklarda büyük yoğunluk yaşandı. Yurt dışı temsilciliklerinde 9 Nisan 2017 tarihine kadar hergün saat 09:00-21:00 arasında devam eden oy kullanma işlemlerine vatandaşlarımızın ilgisi gittikçe artıyor. Özellikle Hamburg ve Schleswig-Holstein Eyaletlerine bağlı Hamburg Başkonsolosluğu’nda kayıtlı seçmenlerin yanısıra Damimarka’dan da otobüslerle oy kullanmaya gelenler oldu. Hafta sonu oy kullananların artmasında dernekler tarafından Lübeck, Kiel, Flensburg ve Neumünster gibi şehirlerde organize edilen otobüs kaldırmaların ve toplu taşımların etken olduğu gözlendi.

Hamburg Başkonsolosluğu’nda ilk gün 1655 kişi oy kullanırken, Pazar günü ise bu rakam üçe katlayarak 4531 kişiye ulaştı. Seçimlerin ilk haftası geride kalırken Hamburg Başkonsolosluğunda 7 günde toplam 18.482 kişi oy kullandı. Bu rakam günde ortalama 2.640 kişiye tekabül ederken 83 bin seçmenin kayıtlı olduğu Hamburg’daki vatandaşların şimdiye kadar sadece yüzde 22’si sandığa gitmiş oldu. Başkonsolos Fatih Ak, katılımın yüzde 45’lere çıkacağını tahmin ettiklerini belirtti.

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