SON KALE TÜRKİYE

13 Şubat, 2017

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Darbe girişimi ve yeniden dirilişi anlatan oyunda “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır ve Yaradılanı severim yaradandan ötürü“ cümleleri geceye damgasını vurdu.

Cihan Arman

AUGSBURG- 15 Temmuz kahramanları anısına düzenlenen “Son Kale Türkiye” isimli oyun davetliler tarafından beğeni ve gözyaşları içinde izlendi. Augsburg Alparslan Türkeş Ülkü Ocağı tarafından organize edilen geceye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi ve bayrağını alan herkes, gecenin gösterime girdiği Reese Theater´e akın etti.

Saydı duruşu, istiklal marşı ve Eyüp Sultan Camii başkanı Nezir Kılıç´ın okuduğu Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan gecede söz alan, Alparslan Türkeş Ülkü Ocağı başkanı Yıldıray Sarı´nın yaptığı açılış konuşmasında, gün birlik günüdür diyerek geçmişten örnekler verdi ve devamlı aykırı haber yapan yerli Alman basınada gönderme yaparak tarafsız olmalarını istedi.

Sıkca kullanılan sözler “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır ve Yaradılanı severim yaradandan ötürü“ cümlelerini haykıran izleyiciler zaman zaman gözyaşlarını tutamadılar. 30 yıllık tecrübeye sahip olan Gözyaşı Geceleri grubu, sahneledikleri “Son Kale Türkiye“ oyunu ile 15 Temmuz darbe girişimi ni ve Türkiye üzerinde oynanan oyunları, iç savaş çıkarmak için nasıl bölmeye çalıştıklarını anlatırken bunlara karşı duran Türk halkını, tüm Şehitlerimizi, Ömer Halisdemir´leri, Fethi Sekin´leri yaad ettiler. Eski Türkiye ve yeni Türkiye’yi anlatan hikayede çocukluklarını birlikte geçirmiş üç arkadaşın birbirlerinden hazin kopuş hikayesi. Beraber yaşlanan üç dede ve beraber büyüyen yeni nesil üç gencin fikir ve yol ayrılığı. Yüz yıllar birlikte kardeşce yaşayan insanların son yıllarda nasıl düşman olduklarını nasıl gençlerin oyuna geldiklerini sahnelediler. Üst aklın maşası olan bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ terör örgütünü yönlendiren dış güçlerin ajanlarıyla kardeşler arasına soktuğu fitnenin acı veren hikayesi. 15 Temmuz’da ülkenin işgaline giden yolda mazlumların ve İslam dünyası nın son kalesi olarak görünen ve güçlenen Türkiye’nin,15 Temmuzla tekrar dirilişini anlattılar.

Çok güzel hazılanan Gözyaşı Geceleri tiyatro grubu, profesyonel tiyatro oyuncularının canlandırdığı tüm bölümler hayranlıkla izlendi.

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